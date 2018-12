Andrej Babiš v Štrasburgu pohorel: Môže ešte očistiť svoje meno od nálepky eštebáka?

Nálepky eštebáka sa tak ľahko nezbaví! Český premiér Andrej Babiš neuspel na Európskom súde pre ľudské práva so svojou sťažnosťou proti Slovensku, a tak naďalej zostáva v registri agentov bývalej komunistickej Štátnej bezpečnosti.

Miliardár sa však nevzdáva a avizuje, že právny boj sa presúva pod Tatry. Má šancu očistiť svoje meno inak? Babiš sa obrátil na Štrasburg začiatkom júna tohto roka. Obsah sťažnosti, ktorú mu predložil, nie je známy. Je však z povahy tribunálu zrejmé, že pravdepodobne argumentoval tým, že počas konania pred slovenskými súdmi došlo k porušeniu jeho práv. Na rozhodnutie poukázal český týždenník Respekt.

„Daný prípad bol naším súdom zamietnutý,“ potvrdili zo súdu pre ľudské práva. Babiš je na Slovensku už 28 rokov vedený v zozname agentov bývalej československej ŠtB. Vystupovať mal pod krycím menom Bureš. Po vstupe do vrcholovej českej politiky sa snažil o očistenie mena aj prostredníctvom slovenských súdov.

Okresný súd v bratislavskom Starom Meste dal Babišovi najprv za pravdu. Súd totiž prihliadol hlavne na svedectvo bývalých riadiacich dôstojníkov ŠtB, ktorí tvrdili, že Babiš nebol agentom alebo že si na nič nepamätajú.

Sudkyňa v rozhodnutí uviedla: „Súd nemal za preukázané, že navrhovateľ vedome spolupracoval so Štátnou bezpečnosťou.“ Ústav pamäti národa (ÚPN) sa proti rozhodnutiu odvolal a spor sa postupne ťahal až k Ústavnému súdu (ÚS), ktorý verdikt zrušil. ÚS zašiel ešte ďalej, rozhodol totiž, že ak aj je Babiš vo zväzkoch neoprávnene, ÚPN za to nezodpovedá.

Prípad tak vrátil krajskému súdu, ktorý už rozhodol v súlade s nálezom Ústavného súdu, teda v Babišov neprospech. Predseda českej vlády však už skôr vyhlásil, že sa tak ľahko nevzdá. „Budem sa súdiť aj do smrti!“ uviedol Babiš a zápal ho neprešiel ani po zamietavom stanovisku zo Štrasburgu.

„Uznesenie študujú právnici. Spor sa nekončí a bude pokračovať na Slovensku, kde som niekoľkokrát súd vyhral a Ústavný súd ho z nepochopiteľných dôvodov zrušil,“ zavelil do boja Babiš. Aké možnosti má český premiér teraz?

„Môže podať novú žalobu, napríklad proti Ministerstvu vnútra SR alebo priamo proti štátu. Ústavný súd zbavil ÚPN zodpovednosti, no nepovedal, kto je zodpovedný. Nie je teda jasné, proti komu má smerovať žaloba. Druhou možnosťou je, že proti ostatnému rozhodnutiu o jeho žalobe podá ústavnú sťažnosť. Vznikla by zaujímavá situácia, ak by iný senát Ústavného súdu rozhodol inak,“ myslí si právnik Marek Benedik.

Kauza Babiš proti ÚPN

1980 - Babiš sa mal stať dôverníkom ŠtB.

1982 - Podľa dokumentov tajná polícia Babiša získala ako agenta.

1985 - Spolupráca sa mala skončiť v roku, keď Babiša vyslali do Maroka.

Jún 2014 - Okresný súd rozhodol, že Babiš je vo zväzkoch ŠtB evidovaný neoprávnene, ÚPN sa odvolal.

Jún 2015 - Odvolací krajský súd pôvodný rozsudok potvrdil, ÚPN proti tomuto rozhodnutiu podal dovolanie na Najvyšší súd.

Február 2017 - Najvyšší súd opäť vyhovel Babišovi, Ústav pamäti národa sa obrátil na Ústavný súd.

Október 2017 - Ústavný súd celú kauzu zvrátil a povedal, že v spore pochybil okresný aj krajský súd, vec preto vrátil na začiatok, teda na prerokovanie krajskému súdu.

Január 2018 - Krajský súd v Bratislave rozhodol v duchu výroku Ústavného súdu a vyhovel ÚPN.

Jún 2018 - Babiš zažaloval Slovensko na Európskom súde pre ľudské práva.

November 2018 - Štrasburg Babišovu sťažnosť zamieta, český premiér avizuje ďalšie kroky na Slovensku