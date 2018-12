Do konca roka zostávajú dva týždne: Kedy si môžete preniesť dovolenku?

Koniec starého roka sa blíži. Mnohí zamestnanci ešte neminuli svoju dovolenku a teraz riešia, ako to stihnúť, či sa jej časť dá preniesť do budúceho roka a o koľko dní môže ísť. Zákonník práce rozlišuje niekoľko prípadov, keď sa dovolenka dá presunúť.

Čo s nevyčerpanou časťou dovolenky? Aké možnosti máte? Už viete, že neminiete celú dovolenku tento rok? Či si zostatok môžete preniesť do budúceho roka, závisí od toho, či sú na to objektívne dôvody, alebo nie.

„Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, je povinný poskytnúť mu ju tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka,“ pripomína Martina Nemethová z Konfederácie odborových zväzov SR. Koľko dní prichádza do úvahy, Zákonník práce nehovorí.

Dôležité je, že nevyčerpanú časť dovolenky musíte minúť nasledujúci rok, inak vám prepadne. Výnimkou sú prípady, keď ste na materskej či na péenke. „Ak si dočasne pracovne neschopný zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku ani do konca nasledujúceho roka, zamestnávateľ mu ju poskytne po skončení práceneschopnosti,“ dodáva Nemethová.

Neurčia vám, určíte si sami

Martina Nemethová, hovorkyňa KOZ SR

Ak zamestnávateľ neurčí čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Zamestnávateľovi to musí oznámiť písomne najmenej 30 dní vopred. Lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená.

Dĺžka dovolenky

Základná celoročná výmera dovolenky je 4 týždne (20 dní)

(20 dní) Ak máte aspoň 33 rokov, patrí vám najmenej 5 týždňov (25 dní)

(25 dní) V kolektívnej zmluve sa môže dohodnúť ešte dlhšia výmera

Čo zamestnávateľ musí

Určiť čerpanie dovolenky tak, aby ste ju mohli minúť spravidla vcelku a do konca roka

Umožniť vám vziať si aspoň 4 týždne dovolenky za rok, ak nič tomu nebráni

Dovoliť vám dovolenkovať najmenej 2 týždne vcelku, ak ste sa nedohodli inak

Náhrada mzdy

Za vyčerpanú dovolenku dostanete náhradu mzdy vo výške svojho priemerného zárobku

Pri nevyčerpanej dovolenke náhrada patrí len v týchto prípadoch:

1. štyri týždne základnej výmery ste neminuli z dôvodu skončenia pracovného pomeru

štyri týždne základnej výmery ste neminuli z dôvodu skončenia pracovného pomeru 2. časť dovolenky, ktorá presahuje 4 týždne, ste neminuli, ani keď ste si ju preniesli do nasledujúceho roka

Rozhodnutie zamestnávateľa

Ide o prípady, keď zamestnávateľ neurčí čerpanie dovolenky alebo na strane zamestnanca sa vyskytli prekážky v práci

Zamestnávateľ vám musí dovolenku poskytnúť tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho roka

Materská alebo rodičovská dovolenka

Zamestnankyňa (zamestnanec) je na materskej alebo rodičovskej a riadnu dovolenku nevyčerpá ani do konca nasledujúceho roka

Nevyčerpanú dovolenku vám zamestnávateľ poskytne po skončení materskej alebo rodičovskej

Práceneschopnosť

Zamestnanec je dočasne práceneschopný a dovolenku nevyčerpá ani do konca nasledujúceho roka

Nevyčerpanú dovolenku vám zamestnávateľ poskytne po skončení péenky

Výkon verejnej funkcie

Zamestnanec je dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej alebo odborovej funkcie

Nevyčerpanú dovolenku vám zamestnávateľ poskytne po skončení funkčného obdobia