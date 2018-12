Zlepšite si pamäť, zlepšíte aj svoj život: Techniky proti zabúdaniu

Žijeme v dobe informácií. Valia sa na nás zo všetkých strán a mnohé z nich si potrebujeme aj zapamätať. Lenže ako, keď v strese zabúdame aj to, čo nám práve povedal šéf? Veľa ľudí tiež o sebe hovorí, že na učenie jazykov nemajú talent, alebo že majú všeobecne zlú pamäť.

Odborníci tvrdia, že schopnosť učiť sa a zapamätať si nie je otázkou prirodzených vlôh, ale naučených techník. A tu sú tie, ktoré naozaj fungujú!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Nemáme vlastne jednu pamäť, ale dve - krátkodobú a dlhodobú. Funkciou krátkodobej pamäti je krátkodobé udržanie informácií. Do dlhodobej pamäti prechádzajú informácie až po pol hodine. Čiže ak si na nejakú vec vieme spomenúť po uplynutí 30 minút, odkedy sme sa ňou naposledy zaoberali, potom je uložená v dlhodobej pamäti. To však neznamená, že tam zostane aj po niekoľkých rokoch...

Tak základné delenie už máme, ale ako ho využiť v praxi? Ako sa napríklad naučiť naspamäť text? Ak si chceme zapamätať slová tak, že si ich čítame stále dokola, tak sa vlastne snažíme vtlačiť si ich do dlhodobej pamäti. Lenže naša pamäť má určité filtre a tie rozhodujú, čo si zapamätáme ľahko a čo nie.

V podstate si môžeme predstaviť vysokú stenu, cez ktorú potrebujeme preniesť myšlienky z krátkodobej pamäti do dlhodobej. Opakovanie slov dokola je asi ako prerážať stenu baranidlom. Raz sa to určite podarí, ale stojí nás to veľa námahy. Dobrá správa je, že my tú stenu nepotrebujeme zbúrať.

Sú v nej totiž brány, ktoré nám umožnia oblafnúť naše pamäťové filtre, a to, čo vidíme prvýkrát v živote, môžeme rovno poslať do dlhodobej pamäti. Ako na to? Toto sú zaručené pamäťové techniky.

Rýchločítanie

Rýchločítanie je nielen rýchle, ale najmä efektívne čítanie. Umožní čítať 2x rýchlejšie už po niekoľkých minútach tréningu, neskôr až 5x rýchlejšie. Ako funguje?

1. Jednotlivé riadky textu sa nečítajú celé od začiatku po koniec. Niekoľko prvých a niekoľko posledných slov v riadku vynechávate.

2. Začnete teda čítať riadok až druhým alebo tretím slovom a ukončíte ho predposledným slovom. Ak je v riadku napr. desať slov, tak ušetríte aj štvrtinu času!

3. Naraz sa číta niekoľko slov. Rozširuje sa zorné pole a zvyšuje sa rýchlosť pohybu očí. Číta sa bez vyslovovania.

4. Pri čítaní sa vynechávajú detaily, pozornosť sa sústredí na dôležité časti textu. Preskakujú sa neznáme slová, ich význam viete obvykle vydedukovať z textu okolo. Preto je potrebné väčšie sústredenie ako pri klasickom čítaní.

Na čo je vlastne rýchločítanie vhodné? Len na získanie hrubého prehľadu. Keď preletíte vetu „Starý dedko nemal rád ranné vstávanie,“ nebudete vnímať detaily a dokonca nezachytíte ani zápor. Budete vedieť len to, že bol nejaký dedko a nejaké vstávanie.

Rýchločítanie je vhodné pri učení veľkého množstva informácií – napríklad zo skrípt alebo učebníc. Preletieť obsah rýchločítaním vám pomôže zorientovať sa v problematike a zistiť, čo je podstatné a čo môžete preskočiť. Na skutočné učenie však budete musieť použiť nie­ktorú inú techniku. Rozhodne to nie je vhodná metóda na štúdium pracovného postupu či čítanie beletrie.

Myšlienková mapa

Vezmite si papier, pero a farebné fixky. Do stredu papiera napíšte hlavný bod, okolo ktorého sa vaša myšlienková mapa bude točiť - dajme tomu, že centrom mapy je téma svetovej literatúry. Z nej nakreslite potom nepravidelné hrubé vetvy – britskú, americkú, francúzsku... Z tých zasa vytiahnite ešte tenšie konáre, akoby to bol strom.

Na tie „britské“ tenšie konáre dopíšete mená autorov, ako napr. James Joyce, J. B. Shaw, a k nim pridáte ešte tenšie čiary s názvami diel. A potom pokojne pridajte aj nemeckú literatúru a opäť od stredu doplňte ďalší najhrubší konár. Všetky potrebné veci tak zrazu máte na jednom mieste a rovno vidíte, v akých vzťahoch sú tieto veci k ostatným. Na konci si môžete myšlienkovú mapu prekresliť načisto.

Alebo možno aj nie, je efektívnejšie, ak je mapa nepravidelná a nie všade rovnaká. Vetvy vyznačte rôznymi farbami, môžete doplniť obrázky. Pokojne si niekam dajte modré srdiečko. Pri spomínaní si ľahšie vybavíte, kde ste srdiečko kreslili a aké dielo bolo spomenuté pri ňom.

Mnemotechnické pomôcky

Mnemotechnika je spôsob, ako podporovať pamäť rôznymi pomôckami na základe asociácií. Mnemotechnické pomôcky sú slová, vety, básničky, rýmy, príbehy či dokonca celé poémy urobené tak, aby človeku pomohli zapamätať si informácie lepšie. Pomocou mnemotechník si môžeme zapamätať napríklad karty, čísla, cudzie slová, mená ľudí, prezentácie... Prakticky všetko.

Príklady:

(Farby dúhy si zapamätáte pomocou vety, kde sú začiatočné písmená slov priradené k jednotlivým farbám.)

Farby dúhy: červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, indigo, fialová.

„Černák Oznámil, Že Zajtra Máme Isto Fyziku.“

(Polomer Zeme vám pomôže zapamätať si napríklad takáto veta, kde vyslovené slová pripomínajú čísla.)

Polomer Zeme 6 378 km

„Šetri sedem oslov.“

(Aj príchod vierozvestcov na Veľkú Moravu sa dá ľahko zapamätať na podobnom princípe.)

Cyril a Metod prišli na Veľkú Moravu

ošetriť = rok 863

Vytvorte si vlastné mnemotechnické pomôcky

Je to hra. Zapojte niečo, čo máte radi. Čierny humor, sex, niečo neobvyklé a kontrastné, vulgárne či kontroverzné. Napríklad potrebujete si zapamätať meno Peter Klíma. Peter sa rýmuje so sveter a klíma zabezpečuje chlad. Takže si Petra Klímu predstavte na rozhorúčenom tropickom ostrove vo svetri.

Najlepšie bez nohavíc, zdôrazní to podivnosť situácie. Keď si takúto pomôcku predstavíte, skúste ju prežiť. Predstavte si, ako sa v tom svetri cíti v klimatizovanej miestnosti, keď za oknami sú horúčavy. Zapamätaniu to pomôže oveľa viac.

Každý sa môže ľahko učiť

Pamäťové paláce

Ak máte radi britský seriál Sherlock Holmes, tak viete, o čo ide. Aj geniálny detektív sa neustále potuloval v palácoch svojej mysle a tam nachádzal údaje, s ktorými kedysi prišiel do kontaktu a nachádzal medzi nimi súvislosti. Táto technika vám umožní vytvoriť si v predstavách chrámy, mestá a cesty, do ktorých si budete môcť ukladať stovky aj tisícky údajov. A to rovno do dlhodobej pamäti.

Svoj palác si môžete aj vymyslieť, ale tento spôsob nie je pre začiatočníkov najvhodnejší. Potrebovali by ste veľmi veľa času a kreativity už na jeho vytvorenie a zapamätanie. Jednoduchšie je predstaviť si lokalitu, ktorú veľmi dobre poznáte. Váš byt, cestu domov alebo iné dôverne známe miesto, napríklad z detstva.

1. Zapamätajte si svoju cestu

Vydajte sa v duchu na cestu domov a všímajte si dôverne známe veci. Výťah, semafor, reštauráciu, okolo ktorej každý deň chodíte, až po vaše vchodové dvere. Miestnosti v byte opäť prechádzate v nejakom logickom poradí – míňate vešiak, skrinku na topánky, poličku na kľúče.

Toto všetko sú vaše záchytné body. V každej miestnosti si nájdite niekoľko takýchto vecí. Všetky tieto predmety na vašej trase poslúžia ako zoznam vecí, ku ktorým si priradíte pomocou predstavy pojem, ktorý si potrebujete zapamätať.

2. Priraďte k záchytným bodom neobvyklé predstavy

A teraz sa začne pravá zábava. Nakopnite vašu fantáziu naplno! Predpokladajme, že máte zoznam povinností, ktoré dnes potrebujete vybaviť. Napríklad máte kúpiť mlieko a tvaroh, zatelefonovať otcovi a ísť do školy na rodičovské združenie. V mysli teda otvoríte vchodové dvere bytu a uvidíte vešiak. Predstavte si, že sú na ňom povešané kartónové obaly, z ktorých na zem prúdom tečie mlieko a na podlahe sa zráža do tvarohových hrudiek.

Keď otvoríte skrinku na topánky, vypadne z nej telefónne slúchadlo a hompáľa sa na skrútenej šnúre, kým z neho znie hlas vášho otca, ako hrubo nadáva, aby ste to mlieko ihneď upratali. Kľúče na poličke sa odrazu pekne zoradia, posadajú si a pozorne sledujú, ako si vaše kľúče prisadnú k nim.

Čím uletenejšia, absurdnejšia či vtipnejšia predstava, tým ľahšie si ju zapamätáte! Týmto spôsobom by si vraj začiatočník mal zapamätať až 40 vecí. Svoj palác môžete rozširovať donekonečna - pristavte cestu, podzemie, ďalšie krídlo, schody do veže aj letné sídlo. Čokoľvek.

Vytvorte si príbeh

Keď ste svedkom či aktérom nejakej silnej situácie či zážitku, zapamätáte si to prakticky hneď. Okamžite sa vám to vloží do dlhodobej pamäti a zážitok môžete rozprávať na druhý deň, ale aj o mesiac. Príbehy si totiž pamätáme najľahšie! Prečo to nevyužiť? Ak teda máte zoznam vecí, vytvorte medzi nimi dej. Povedzme, že potrebujete kúpiť mrkvu, banány, zmrzlinu, leukoplast a čistiaci prípravok na podlahu.

Tak si predstavte opicu, ktorá hryzie mrkvu. Zatvári sa znechutene, hodí ju za seba a vezme si banán. Ten doje a šupku hodí na zem. Odrazu sa odniekiaľ vynorí somár s mrkvou v papuli a prechádzajúc okolo opice sa na banánovej šupke pošmykne a spadne.

Opica sa zadúša od smiechu a nahnevaný somár ju kopne kopytom do hlavy. Opici z rany začne krv kvapkať na bielu kamennú podlahu. V tej chvíli dobehne ošetrovateľ, opici zalepí ranu a tá musí potom aj so somárom podlahu umyť, zatiaľ čo ošetrovateľ ich stráži pod slnečníkom na ležadle so zmrzlinou v ruke.

Zvládnite cudzí jazyk rýchlo a ľahko

Naučiť sa plynule hovoriť cudzou rečou znamená pochopiť spôsob skladania viet a naliať si do hlavy tisíce nových slov a výrazov. Myslíte, že naučiť sa 150 nových slovíčok za hodinu je nemožné? Možno to tak znie, ale nie je. A zvládnete to aj vy. Pomôže vám v tom technika kľúčového slova. Aj táto technika je postavená na vašej fantázii. Slovíčka potrebujete premeniť na farebné obrazy a živé predstavy.

„Prvým krokom je nájsť slovo v rodnom jazyku, ktoré znie podobne ako nové slovíčko - kľúčové. Napríklad pri anglickom slovíčku doll, ktoré znamená bábika, si môžete predstaviť známu herečku s bujným poprsím Dolly Buster. Tá je pre vás kľúčovým slovom,“ vysvetľuje Jakub Pok, riaditeľ a lektor Školy paměti.

„Následne si vytvoríte príbeh medzi kľúčovým slovom Dolly Buster a bábikou. Môžete si napríklad predstaviť bábiku v detskej postieľke, ktorej z ničoho nič začne rásť poprsie do obrích rozmerov, až sa celá premení na Dolly Buster. Musíte si celý príbeh predstaviť ako film so všetkými farbami, absurditami, vôňami a emóciami. Čím viac absurdný obraz, ktorý vás rozosmeje alebo šokuje, tým lepšie.“

Alebo ďalší príklad. „Nemecké slovíčko der hafen znamená prístav. Zavrite opäť oči, predstavte si akýkoľvek prístav, kde vidíte veľkého psa, ktorý si fénuje mokrú srsť veľkým modrým fénom a pritom ešte breše na sučky. Zdá sa vám to šialené? Tak je to správne! A ako si poradiť s nepríjemnými členmi der, die, das – ten, tá, to? Úplná hračka!

Len treba pre každý člen vybrať jeden symbol a ten vždy zaradiť do príbehu. Alebo to môže byť úplne jednoducho farba. Der je mužský, tak to bude modrá, die ženský môže byť ružová a das žltá. Prístav aj so psami tak bude celý domodra,“ radí Pok.

Možno vám napadlo, že pri tisíc slovíčkach si budete musieť pamätať tisíc takýchto hlúpostí a držať si ich v pamäti. Nie je to tak. Len čo si príbeh párkrát zopakujete, v pamäti ostane už len slovíčko a príbeh zmizne.

Vzdelávanie pomôže vašej kariére

Martin Hlinka, špecialista na efektívne učenie a učenie cudzích jazykov z portálu anglictinarychlo.sk

Prečo si myslíte, že je potrebné učiť ľudí, ako sa učiť?

Žijeme vo svete, ktorý sa neustále mení a vyvíja. Na to, aby si človek zabezpečil dlhodobý kariérny úspech, sa musí neustále vzdelávať. Techniky efektívneho učenia umožňujú ľuďom skrátiť čas, ktorý trávia učením, lepšie porozumieť novým vedomostiam a poznatkom a potom tieto poznatky využiť v praxi na riešenie konkrétnych problémov.

Schopnosť efektívneho učenia otvára nové príležitosti ľuďom, ktorí sa nikdy nevedeli učiť. Tí, čo nedokončili strednú školu, si vďaka nim môžu spraviť maturitu. Tí, ktorí nemali priestor si spraviť vysokú školu, si ju môžu urobiť externe. Tí, ktorí nie sú spokojní so svojou školou, sú schopní dostať sa na lepšiu školu na Slovensku alebo v zahraničí.

Dokázali by ste jednou vetou poradiť študentovi, ako sa efektívne učiť?

Základom je spoznať svoju osobnú kombináciu základných učebných štýlov a následne na učenie využívať ten učebný štýl, ktorý využíva študentove prirodzené silné stránky - jeho skrytý talent na učenie.

Súvisí schopnosť pamätať si s výškou IQ?

Ľudia s vyšším IQ majú prirodzenú schopnosť sa učiť veci rýchlejšie. Avšak ak poznáte techniky efektívneho učenia a máte vnútornú motiváciu sa vzdelávať, môžete byť väčším odborníkom než vysoko inteligentný človek, ktorý napríklad nie je svedomitý, alebo nemá vnútornú motiváciu.

Základom je životospráva

Stáva sa vám, že stále hľadáte, čo ste kam položili a často v sekunde zabudnete, čo vám práve niekto povedal? Dajte si pozor na základné faktory, ktoré pamäť ovplyvňujú.

Spite

Na schopnosť pamätať si vplýva aj to, v akom stave sa nachádzajú váš mozog a organizmus ako celok. Ak nemáte za sebou dostatočne dlhé obdobie regenerácie, čiže spánok alebo iný odpočinok, vaša schopnosť zapamätať si nové veci, ako aj „vyloviť“ z pamäti uložené informácie, radikálne klesá.

Výskumy tiež ukazujú, že mozog využíva spánok na spracovanie a uloženie informácií do dlhodobej pamäti. Takže tí, ktorí po intenzívnom učení kvalitne spia, si zapamätajú viac ako tí, čo si na spánok nenašli čas, alebo nemajú možnosť kvalitne sa vyspať.

Nestresujte

Výpadky pamäti, najmä tej krátkodobej, sú najčastejšie spôsobené stresom. Ak ste nervózni, podráždení a rozbehaní, ľahko zabudnete, o čom bola debata, hneď ako sa skončí. Dobrou správou je, že tieto výpadky sú obvykle obnoviteľné, čiže keď pominie stres, vaša krátkodobá pamäť by mala opäť fungovať normálne.

Namáhajte mozog

Mozog treba trénovať. Lúštite krížovky, sudoku, hlavolamy, hádanky, učte sa cudzí jazyk. V podstate čokoľvek, pri čom si musíte namáhať mozog. Čítajte. Uprednostnite knihu pred televíziou a mobilom, podporíte tak predstavivosť.

Vymýšľajte si

Kreativita podporuje činnosť mozgu a zlepšuje schopnosť uchovávať myšlienky. Predstavujte si, čo by ste chceli, po čom túžite. Napríklad čo by ste urobili s obrovskou výhrou v lotérii. A využívajte kreatívne pamäťové pomôcky. Nielenže vám pomôžu zapamätať si, čo sa práve učíte, ale celkovo zvýšia kondíciu vášho mozgu.

Správna výživa

Mrkva pomáha dlhodobej pamäti, avokádo zase tej krátkodobej. Ananás, banány a orechy zvyšujú pozornosť, jahody odbúravajú stres. Cibuľa a čučoriedky pomáhajú zlepšiť okysličenie a prekrvenie mozgu. Skúste tiež prípravky s obsahom výťažku zo stromu Ginkgo biloba, ktoré zvyšujú pozornosť, urýchľujú ukladanie informácií do pamäti a spomaľujú zabúdanie. Z vitamínov je dôležitý celý rad skupiny B, najmä B1, B3, B6 a B12. Z minerálov nezabúdajte na horčík a vápnik a myslite aj na omega-3 mastné kyseliny a kreatín.