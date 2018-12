Aké boli celebrity ako bábätká: Priznaniu Jozefa Golonku nebudete chcieť veriť

Keď prišli na svet, ničím sa nelíšili od ostatných detičiek. Chutné, okaté a bacuľaté bábätká, ktoré robili radosť svojim rodičom. Lenže keď vyrástli, stali sa z nich známe a úspešné osobnosti.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Akí však boli, keď ako malí drobci nosili plienky, pili mliečko a rástli im prvé zúbky?

Helena Vondráčková (71): Spoločenská od narodenia

Malá Helenka sa narodila počas prvého, v tom čase už nefunkčného manželstva jej mamy Blaženy so Zdeňkom Zettlom. Pani Blažena mala s prvým mužom desaťročnú dcéru Zdenku, no biologickým otcom mladšieho dievčatka bol hudobník Jiří Vondráček. Hoci sa k dcérke hrdo hlásil, musel si ju úradne adoptovať, aby obstál pred zákonom. Helena bola vychovávaná v láskavom rodinnom prostredí vo východočeských Slatiňanoch spolu so sestrou Zdenkou a mladším bratom Jiřím. „Bola som zrodená z lásky, preto som vraj bola stále usmievavé a spokojné bábätko. Odmalička som mala rada spoločnosť. Rodičia mi vravievali, že ako trojročná som veľmi rada stávala pri bránke a pozývala k nám na návštevu každého, kto išiel okolo,“ smeje sa Vondráčková.

Jozef Golonka (80): Hladný valibuk

Známy hokejista sa narodil mladej mamičke, ktorá bola krasokorčuliarska trénerka. Preto chcela aj zo svojho syna vychovať krasokorčuliara. A hoci ako mladý chalan vynikal aj v tenise, z Golonku napokon vyrástol vynikajúci hokejista. V rodine Golonkovcov sa traduje, že čo malý Jožko robil, robil naplno. „Do dvoch rokov som bol nenažraný, napokon, na fotkách je na mne vidieť, aký som bol valibuk,“ smeje sa Golonka pri spomienke na to, čo mu o jeho detstve hovorievali rodičia. „Mama spomínala, že som jej v trolejbuse vytiahol prsník a napil som sa mliečka. Malo to aj výhodu – nebol som urevané decko,“ prezradil legendárny Žiletka.

Bibiana Ondrejková (46): Dieťa do pohody

Herečka bola rozkošné bábätko. „Rodičia vždy spomínali, že som bola odmalička šikovné dieťatko. Veľmi skoro som sa naučila rozprávať, dokonca aj r som vedela vysloviť. Všetci ma vraj vždy chválili, lebo som bola pohodové, dobré dieťa, dobre som papala aj spala,“ povedala Biba, ktorá s humorom dodáva, že neskôr sa z chutnučkého bábätka vykľula malá nezbednica. „Keď sa narodil môj o dva roky mladší brat Martin, vychovávala som ho trochu drsnejším spôsobom, na ktorý má traumatické spomienky. Výchovne som ho občas vybila, šticovala som ho, mal totiž husté blond vlásky - dobrý materiál,“ smeje sa mama dvoch dcér Bibky (14) a Grétky (12).

Dara Rolins (45): Večne usmiate bábo

Keď sa budúca speváčka narodila, mala už o osem rokov staršiu sestru Janu, s ktorou si neskôr veľmi rozumeli. Od malička bolo jasné, že malá okaňa sa narodila s výnimočným speváckym talentom. Vystupovala už ako dieťa pod menom Darinka Rolincová, neskôr sa zmenila na Daru Rolins, čo bolo v rámci šou­biznisu údernejšie. Interpretka piesní Ak náhodou, Party DJ či Anjelik môj bola pokojné dieťa s rozžiarenými očkami. „Rodičia mi hovorili, že som bola veľmi usmievavé bábätko a takmer vôbec som neplakala, rovnako ako aj moja dcéra Lolinka (10). Vystačila som si vždy sama, stačilo okolo mňa vysypať kopec hračiek,“ prezradila o sebe speváčka.