Chatár Beránek musel všetko pripraviť na zimu: Na chate zostane len alkohol

V tomto čase sa na zimný spánok ukladajú vo Vysokých Tatrách nielen svište a medvede, ale aj Chata pod Rysmi (2 055 m n. m.). Je to jediná vysokohorská chata, ktorá je v zime zatvorená.

Zvieratá sa na svoj zimný spánok pripravujú celé leto a pekne vykŕmené sa uložia do brloha. Chatu na zimný spánok treba pripraviť za pár dní a netreba ju vykŕmiť, ale vyprázdniť. Dlhoročný chatár Viktor Beránek nám ukázal, čo všetko je potrebné urobiť a zariadiť, aby Chata pod Rysmi bezpečne prežila zimu.

Sezóna na našej najvyššie položenej vysokohorskej chate sa začína v polovici júna, keď sa končí zimná uzávera Tatier, a trvá do 1. novembra. Vtedy sa zase chodníky nad vysokohorskými chatami uzavrú. Zavrie sa aj Chata pod Rysmi ako jediná v Tatrách.

„Nie je to vôbec jednoduché pripraviť chatu na prezimovanie. Každý omyl alebo zabudnutie sa kruto vypomstí. Aj po toľkých rokoch odchádzam z chaty s obavami, či som na niečo nezabudol,“ hovorí chatár Viktor Beránek.

„Prvoradé je vypustiť všetku vodu zo systému. Ale naozaj všetku! V žiadnej časti vodovodu nesmie zostať voda, všetko musí byť vyspádované a každý najnižší bod musí mať vypúšťací ventil. Inak by rúrky roztrhlo. Takisto musíme vypustiť zásobovacie zberné vodné nádrže, do ktorých celé leto zbierame vodu a čerpáme ju na chatu.“

Všetko preč

Ani v sklade nesmie zostať nič, čo by mohlo zamrznúť. Kompóty, minerálky, pivo, zelenina a iné potraviny musia zniesť dolu. „No nie dolu z poličky, ale dole do doliny, a to sú dve hodiny cesty s ľahším, asi 40 - 50-kilovým nákladom. Našťastie alkohol nemrzne, ten tu môžeme nechať,“ smeje sa chatár, ktorý vlastne celú sezónu dbal aj o to, aby nosiči na chatu potraviny vyniesli. Teda to, čo sa neminulo, si tak vyžaduje dvojnásobnú námahu.

„Do kuchyne dáme chladničku a mrazničku, ktoré sú ináč na chodbe, a necháme ich celú zimu bežať. Tam uskladníme nejaké potraviny a pracujúce kompresory zároveň vytvárajú teplo a v zavretej kuchyni neklesne teplota pod nulu. Aj preto raz za sedem až desať dní v zime vyjdem na chatu všetko skontrolovať a naštartovať elektrocentrálu. Tá dobije baterky v slnečných kolektoroch, cez ktoré sú chladničky napájané, a dobije aj svoju vlastnú batériu, ktorá sa tiež prirodzene vybíja,“ pokračuje Beránek s tým, že dôležité je mať zásobu benzínu, plyn na varenie, drevo, ale aj peletky na kúrenie.

„To všetko treba na chatu vynosiť, kým nepríde sneh, potom je to už veľmi komplikované. Chata má dvojité kúrenie. Jedno je veľká kachľová pec s vyhrievaním poschodia a druhé je ústredné kúrenie s kotlom na peletky. Pec aj kotol riadi elektronika, no nemôžu fungovať bez dlhodobej prítomnosti človeka. Je to taký malý zaoceánsky parník, ktorý treba riadiť.“

Dlhá sezóna

Pred odchodom sa chatár musí postarať aj o čističku a o najvyššie položenú latrínu Slovenska. Uzavretá chata dáva príležitosť na generálnu očistu, k čomu patrí aj odnesenie všetkých diek a prestieradiel do čistiarne. No najprv ich treba taktiež zniesť do doliny. Otvoriť galériu Chatár Viktor Beránek: Už sa teší na svoju zimnú letnú dovolenku. Zdroj: Igor Ľudma

„Po iné roky sme to stíhali pred koncom sezóny, keď už málokto na chatu zavítal. Tento rok však bolo krásne a dlhé babie leto, a tak druhý najsilnejší deň sezóny bola októbrová sobota! Až do druhej polovice októbra turisti stále chodili na chatu. Lenže v tomto čase nám chýbajú študenti, ktorí sú už v škole a musíme to zvládať len s troma ľuďmi, ktorí tu sú. Oni sú nosiči, kuchári, čašníci, upratovačky, údržbári, ale aj zabávači. Chvalabohu, že sme stále pri zdravom rozume. A ešte sa dokážeme aj smiať. Alebo že by to bol znak, že už nie sme?“ smeje sa Beránek, ktorý svoju chatu pripravuje na zimu už skoro po štyridsiaty raz. Chatárom na Rysoch je od roku 1979, predtým tu dva roky pracoval u chatára Petra Rajeca.

Dovolenka

Chatu pod Rysmi postavili v roku 1933 a o osemdesiat rokov ju úplne zrekonštruovali „Videl som chatu dvakrát zničenú lavínou. Bol to hrozný pohľad, keď sme kuchyňu a časti chaty zbierali na Žabích plesách. Dnes by vraj lavínam mala odolať. Za tých päť rokov od rekonštrukcie sa jej lavíny zatiaľ vyhýbali, tak neviem... Chodbu a terasy by si lavína odniesla, tie nie sú pevne spojené s chatou, ale zvyšok by mal odolať. Preto sú na chate aj pevné železné okenice. Tie keď sa zavrú, chata ide definitívne spať. Je to neklamný signál, že tu už nikto nie je. A ešte musím odmontovať štátny znak Slobodného kráľovstva Rysy. Je vyrezaný z dreva a cez zimu ho treba ošetriť a opraviť. Na jar musí svietiť tak ako aj celá chata a celé kráľovstvo. To však bude až o pol roka.“

A čo bude chatár Beránek robiť v zime bez svojej chaty? „Teraz ma čaká čas dovoleniek. Niekedy som chodil do Nepálu, teraz dva roky za sebou som bol putovať po zamrznutom Bajkale. Kam pôjdem túto zimu na letnú dovolenku, ešte neviem. Možno opäť niekam do chladu a do hôr,“ dodáva chatár.