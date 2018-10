Svidníčania sú pobúrení: Za náter mosta dali 26-tisíc €, nad výsledkom len krútia hlavami

Tomu sa hovorí dobrý biznis. Mesto Svidník vysolilo za nový náter mosta dlhého 100 metrov neuveriteľných 26-tisíc €.

Mestský úrad tvrdí, že záujem o prácu prejavila len jedna firma a ponúkla takúto cenu. Svidníčania hovoria, že most by svojpomocne natreli za pár drobných.

Most prechádza cez potok Ladomírka a spája Vyšný a Nižný Svidník. Ľudia, ktorí cezeň prechádzajú každý deň, len neveriacky krútia hlavou a čudujú sa, čo na jednom nátere stálo toľké peniaze. „Nerozumieme, prečo je to také drahé. Chodievali sme okolo, keď to natierali a nezdalo sa nám, že to je až taká náročná robota. Podľa nás by za tie peniaze mohli vybudovať aj nový most. Natreli by sme to za polovicu aj štetcami, čo máme na výtvarnú výchovu,“ zhodli sa študentky gymnázia Timea (17), Alexandra (16), Karin (16).

Podľa mestského úradu to však nie je také jednoduché. „Mimoriadne frekventovaný most má viac ako 20 rokov a jeho konštrukcia potrebovala opravu. Rozpočet na prvú etapu opravy robila architektonická, projektová a inžinierska spoločnosť Stavoprojekt Prešov a jej návrh ceny za opravu schvaľovalo mestské zastupiteľstvo,“ vraví PR manažérka mesta Kristína Tchirová s tým, že poslanci odklepli sumu 26-tisíc eur.

„Oprava sa týka 1 660 štvorcových metrov na dĺžke 100 m. Mesto Svidník oslovilo 12 firiem, ale o zákazku prejavila záujem len jedna firma,“ podotkla Tchirová. Oprava podľa nej zahŕňala ručné zbrusovanie kovových konštrukcií, odhrdzovanie postrekom, oplachovanie a vymytie všetkých nečistôt, dvakrát striekanie farby a osadzovanie nových hranolov pozdĺž vozovky. Pri pohľade na most však vidíte zjavné nedostatky – na viacerých miestach konštrukcie totiž „pretŕča“ hrdza. Novým modrým náterom je natrené iba zábradlie. „Na budúci týždeň sa má most natierať ešte raz,“ prezradila hovorkyňa.