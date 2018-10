Kamarátmi zápasníka usmrtenie Lucie otriaslo: Čo mu odkazujú bojovník Végh a smerák Nemky?

Zobral život mladej žene a ten svoj navždy poznačil... Známy zápasník MMA Matúš Mečár (35) v pondelok v noci luxusným mercedesom zrazil zrejme na priechode pre chodcov Luciu († 27).

Mladá žena z Rabče (okr. Námestovo) po troch hodinách boj o život v nemocnici prehrala. Zápasníka polícia zatiaľ z ničoho neobvinila, tragédiu vyšetruje ako usmrtenie. Ako reagujú na tragédiu Mečárovi prominentní kamaráti? Drahý mercedes, ktorý sa podľa polície rútil veľkou rýchlosťou, šoféroval zápasník Matúš Mečár.

„Vodič osobného auta Mercedes S350 prechádzal v pondelok asi o 22.45 hodine cez križovatku ulíc Štúrova a Cintorínska podľa doterajších vyjadrení svedkov veľkou rýchlosťou. Pravdepodobne na priechode pre chodcov došlo k zrážke s 27-ročnou chodkyňou. Vozidlo zastalo asi 200 m za miestom zrážky,“ informovala Renáta Čuháková, nitrianska krajská policajná hovorkyňa. Oravčanka Lucia, ktorá po škole zostala bývať aj s manželom v Nitre, o život bojovala ešte tri hodiny.

„Napriek snahe záchranárov a lekárov v nitrianskej nemocnici mladá žena v noci svojim zraneniam podľahla,“ dodala Čuháková. Podľa nej vyšetrovateľ o obvinení rozhodne až po vykonaní znaleckého dokazovania. Športovec sa po tragédii stiahol z očí verejnosti. „Prepáčte, prepáčte, ja sa nebudem vyjadrovať. Prepáčte, ja nemôžem, prepáčte,“ povedal nám zlomeným hlasom a zložil.

Treba počkať na vyšetrovanie

Z toho, čo sa stalo, sú otrasení aj jeho známi. „Je to veľmi veľká tragédia, čo mám k tomu povedať, je to obrovská tragédia, je mi to ľúto,“ reagoval na správu Attila Végh, majster sveta v MMA, ktorému vodič auta smrti robí sparingpartnera. Matúš je známy aj svo­jimi stykmi s politickou špičkou Smeru v Nitre.

„Matúša poznám dlhší čas, beriem ho ako kamaráta. Ja nehodnotím, čo v živote mal, alebo nemal, ale určite je to veľká tragédia pre rodinu. Je to vždy, keď vyhasne život mladého človeka. Určite sa to môže prihodiť každému, ťažko je vyvodzovať nejaké závery k tomu, treba počkať na vyšetrovanie, ako dopadne, len opakujem, je to veľká tragédia,“ vyjadril sa k nešťastiu Martin Nemky, viceprimátor a krajský predseda Smeru v Nitre. Zápasník Matúš Mečár je podľa našich informácií známy aj dobrými vzťahmi s bödörovcami, označovanými za mecenášov Smeru.