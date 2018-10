Známy svetový youtuber sa ocitol vo Svätom Jure: Reakcia Slovákov ho prekvapila

Zažil poriadne dobrodružstvo! Známeho egyptského youtubera Ammara Kandila (24), vysadili v preňho cudzej krajine bez peňazí a bez toho, aby ponal jediné slovo. Nový Čas zisťoval, či sa mu nakoniec podarilo nájsť cestu späť.

Známy youtuber Ammar Kandil sa musel počas svojej cesty po Slovensku popasovať s mnohými prekážkami. Nielen, že musel prelomiť jazykovú bariéru, ale musel sa svojpomocne dostať až do Budapešti. Svoju cestu a všetky zábavné momenty zaznamenal na kameru, a neskôr uverejnil na populárnej videostránke, kde má zriadený zábavný kanál Yes Theory. V jednom z najnovších videí priviezli kamaráti Ammara na námestie, kde ho nechali bez peňazí a napospas osudu.

Úlohou Egypťana bolo dostať sa naspäť do hlavného mesta Maďarska, odkiaľ mladíka pred pár dňami „uniesli“ kamaráti Matt a Thomas. Ammarovi zakryli oči a na uši mu nasadili slúchadlá, aby nemal žiadnu indíciu. „Naozaj, nič tu nie je,“ smial sa na videu Thomas, keď vychádzali z Bratislavy do Svätého Jura. Divákom zároveň pošepkal, že Ammara vezú do „Svaty Džur“ a so šibalským úsmevom dodal: „Musí sa dostať do Budapešti bez toho, aby použil navigáciu alebo iné zariadenie.“

Dezorientovaný Ammar chvíľu blúdil ulicami vinohradníckeho mestečka, no tamojší obyvatelia urobili Slovensku dobrú reklamu.Medzi tým však stihol aj celkom zaujímavé aktivity. „Pomáhal som vo viniciach, staral som sa o včely, bol som pozvaný na párty a nechal som sa ostrihať od začiatočníka na jeho vlastnom dvore,“ uviedol na záver svoje dobrodrúžstvo Ammar.

Ammar a Projekt yestheory

V rámci projektu sa musel popasovať s viacerými úlohami. Strávil 24 hodín v Thajsku ako mních a počas jedného dňa musel odpovedal všetkým iba slovom áno. Nechal sa potetovať 12-ročným chlapcom a podarilo sa mu prehovoriť na spoluprácu aj herca Willa Smitha, s ktorým skočil bungee jumping.