Nezvyčajná komentátorská dvojica: Otec a dcéra za jedným mikrofónom

Možno sú svetovou raritou. Pátrali sme, ale podobný príklad sa nám nepodarilo nájsť. Otca a dcéru za jedným mikrofónom má asi len Slovensko.

Sú nimi bývalý úspešný tréner Tomáš Kuťka a jeho dcéra Petra Ázacis, ktorí majú za sebou už niekoľko spoločných komentovaní ich rodinného športu - hádzanej. Počas nich sa občas nezhodli, ale už vymysleli aj fintu na najväčší problém spolupráce: skákanie do reči.

„V tom je, ale aby som bola presnejšia, tak bol, špecialista ocino... Ešte som nedopovedala myšlienku a on mi skočil do reči. Už sme si to vysvetlili a dohodli sa, že keď mi bude chcieť protirečiť, musí mi najskôr stisnúť ruku,“ prezradila bývalá redaktorka TA3 Petra Ázacis, ktorá priznala, že v začiatkoch tejto rodinnej spolupráce mala veľký rešpekt.

„Predsa len, otec je autorita, ktorú uznávam,“ dodala ešte. Bývalý výborný tréner Tomáš Kuťka priznal, že otcovská autorita musela ísť bokom.

„S mikrofónom je šéfkou Peťa, ja musím poslúchať. Hoci mi to stále ešte celkom dobre nejde,“ zamyslel sa Tomáš Kuťka, ktorý má so spolukomentovaním mnohoročné skúsenosti zo spolupráce so Stanom Pavlíkom, s Janom Slepičkom či Petrom Štefancom.

„Ale keď prišla ponuka, aby sme to robili s dcérou, na okamih som zaváhal,“ pokračoval bývalý úspešný tréner, ktorý sa už naučil neskákať Petre do reči...

Nie vždy to však je pohoda. „Stane sa, že máme na istý herný okamih iný názor. Ja ako bývalá hráčka si myslím niečo iné ako otec, ktorý sa na to díva z pozície trénera,“ dodala ešte Petra, ktorá vyklebetila aj to, že najväčším kritikom nevšednej komentátorskej dvojice je mamina.

„Po každom prenose otec ako prvé jej volá a pýta sa, aké to bolo. Keď povie, ušlo to, je spokojný!“ Kritičkou je jedna z najlepších československých i slovenských hádzanárok histórie Jana Kuťková, ktorá patrila na pivote k najlepším na svete a v zbierke má o. i. aj striebro z MS 1986.

Kuťkovci

OTEC - Tomáš Kuťka (68)



- 33 rokov bol trénerom

- viedol 16 rokov na striedačke reprezentácie Slovenska i Česka, kluby v oboch krajinách, ale aj v Nemecku

DCÉRA - Petra Ázacis (44)



- hádzanú má v génoch, hrávala v Štarte a Interi

- mama Jana bola najlepšou hráčkou Československa, má striebro z MS 1986.