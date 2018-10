Rarita v Holíči: Takáto cezhraničná dodávka tepla je európsky unikát

Mesto Holíč odoberá teplo z elektrárne, ktorá leží v Českej republike v moravskom Hodoníne.

Je tak jediným mestom na Slovensku, ktoré je zásobované teplom a tepelným hospodárstvom zo zahraničia.

Elektráreň Hodonín dodala v roku 2017 do Holíča približne 90 000 GJ z celkovo vyrobených 500 000 GJ tepla. Z elektrárne sa dodáva do rozvodov voda s teplotou nad 110 stupňov Celzia. „Dodávka tepla teplovodom z hodonínskej elektrárne do Holíča bola spustená na jeseň v roku 1987 a o cezhraničnú dodávku začalo ísť na začiatku roku 1993,“ uviedol hovorca Českých energetických závodov (ČEZ) Martin Schreier.

Dodávky tepla medzi štátmi sú aj v európskom ponímaní považované za raritu. „Elektráreň Hodonín je v súčasnosti európskym unikátom v dodávke cezhraničného tepla. Momentálne nevieme o žiadnom obdobnom projekte v Európe,“ potvrdil hovorca ČEZ.

Teplovodná sieť v meste má dĺžku približne 12,5 kilometra. Na sieť je v Holíči napojených 90 percent bytov v meste. „Býva v nich viac ako 7500 obyvateľov. Všetky školy, predškolské zariadenia, verejné a štátne inštitúcie vrátane mestského úradu čerpajú teplo takisto z hodonínskej elektrárne,“ poznamenal primátor mesta Holíč Zdenko Čambal.

Podľa jeho slov je potenciálnym problémom možné zatvorenie teplárne zo strany českého dodávateľa. „Tieto úvahy o uzatvorení teplárne v Hodoníne nie sú aktuálne. Rovnako nehrozí ukončenie dodávok odberateľom. Naopak, hodonínska elektráreň je lídrom spaľovania biomasy Skupiny ČEZ a na tieto účely disponuje najkvalitnejším zázemím. Až 420 000 GJ, čo je približne 84 percent tepla, vyrába z biomasy,“ spresnil Schreier.

Holíčania tak teplo budú aj naďalej dostávať z moravskej strany a netradičná spolupráca bude pokračovať. „Komunikácia a partnerstvo so slovenskou stranou boli vždy príkladné a aj po rozdelení na dva štáty fungujú bezproblémovo,“ potvrdil hovorca českej spoločnosti.