Nadšenec driftovania netradične vylepšil okolie svojho domu: Toto sa často nevidí

Vo filme Rýchlo a zbesilo: Tokijská jazda ukazujú Japoncov ako milovníkov driftovania. Zdá sa, že jazdu šmykom nemilujú len vo filme.

Takeši Teruja (37) sa v roku 2007 presťahoval z japonskej Saitamy na Nový Zéland. Keď si kúpil domček v meste Hamilton, nelenil ani chvíľu a za 10 000 eur postavil okolo neho 130-metrovú dráhu na driftovanie. Jeho manželka Jošie spočiatku nebola veľmi nadšená, ale keď sa im narodili dcérky Anna (3) a Sara (1), bola rada, že dievčatá môžu po nej jazdiť na bicykloch.

Milujem driftovanie, odkedy som sa naučil jazdiť. Nie je to len hobby, je to môj život,“ vraví Takeši. Asi nikoho neprekvapí, že pracuje ako automechanik. A na akom aute jazdí? No predsa japonskom - Nissan Skyline 370GT.