Krásnu Luciu († 27) zrazil na priechode mercedes zápasníka MMA: O život bojovala tri hodiny

Krutý osud. Sen o šťastnom živote sa novomanželom skončil v dôsledku zrážky s vozidlom známeho zápasníka MMA Matúša Mečára.

Ten sa v pondelok v noci rútil na svojom luxusnom mercedese cez Nitru, keď pravdepodobne priamo na priechode pre chodcov vpálil do Lucie († 27). Krásna mladá žena utrpela pri zrážke devastačné zranenia, ktorým po troch hodinách v nemocnici podľahla.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Lucia z dediny Rabča (okr. Námestovo) po štúdiu v Nitre zostala pod Zoborom bývať aj so svojím manželom. Verila, že ich čaká šťastný život. Sen o deťoch a sťahovaní sa z podnájmu do vlastného bytu sa jej však rozbil na márne kúsky v pondelok v noci. Do mladej ženy vpálil zrejme na priechode pre chodcov luxusný mercedes, ktorý šoféroval známy zápasník MMA Matúš Mečár.

„Vodič osobného auta Mercedes S350 prechádzal v pondelok asi o 22.45 hodine cez križovatku ulíc Štúrova a Cintorínska podľa doterajších vyjadrení svedkov veľkou rýchlosťou. Pravdepodobne na priechode pre chodcov došlo k zrážke s 27-ročnou chodkyňou. Vozidlo zastalo asi 200 m za miestom zrážky,“ informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková a dodala: „Napriek snahe záchranárov a lekárov v nitrianskej nemocnici mladá žena v noci svojim zraneniam podľahla. Okolnosti, ako aj miera zavinenia tejto zrážky sú predmetom vyšetrovania nitrianskej polície. Je vedené trestné stíhanie vo veci usmrtenia.“ Podľa informácií Nového Času Lucia zápasila o život tri hodiny, svoj boj napokon v nemocnici prehrala.

Otvoriť galériu Zdroj: infografika NČ

„Záchranka priviezla po resuscitácii z miesta nehody pacientku do našej nemocnice. Po CT vyšetrení bola prevezená na ARO, kde, bohužiaľ, svojim zraneniam podľahla,“ potvrdila Tatiana Timková, hovorkyňa Fakultnej nemocnice v Nitre.

Pokúšali sme sa osloviť aj vodiča auta smrti, na adrese trvalého pobytu však nikto neotváral. Nenašli sme ho ani v jeho prevádzkach. Zastihli sme ho však telefonicky. „Prepáčte, prepáčte, ja sa nebudem vyjadrovať. Prepáčte, ja nemôžem, prepáčte,“ povedal zlomeným hlasom Matúš Mečár a zložil.