Boxer Tomi Kid Kovács ohlásil návrat do ringu: Prečo sa tak rozhodol?

Najúspešnejší slovenský boxer Tomáš "Kid" Kovács (41) sa vracia do ringu. Vychutnajú si ho diváci turnaja MMA svetovej úrovne v Bratislave, ktorý organizuje XFN.

Kovács sa po dlhšej prestávke pustil opäť do trénovania a rozhodol sa nastúpiť na boxerský zápas. V akcii bude 18. novembra na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.

"Keď som prestal trénovať, zistil som, že doslova starnem. Mentálne aj fyzicky. Chýbal mi pohyb. Po tom ako som sa pustil do tréningov, to bolo pre mňa veľmi náročné, svaly a moje telo si museli zvyknúť na prácu. Prešla nejaká doba, a aj keď mám po tvrdých tréningoch svalovicu a vždy padnem unavený do postele, som veľmi šťastný. Šport, konkrétne box, je neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Teraz som zhodil hrdzu a cítim sa na to, že môžem opäť vstúpiť do ringu. Nerobím to preto, aby som si niečo dokazoval. Som vďačný za každodenný tréning, za možnosť sa hýbať a podávať športové výkony," povedal Kovács.

Na tréningoch sa pripravoval aj s Ivanom Buchingerom, Miroslavom Štrbákom či Lajosom Kleinom z tímu XFN. "Sú to veľmi dobrí chlapci zo super tímu a som rád, že práve oni sú moji noví kolegovia. Ich kvalita je dôvodom, prečo som si vybral XFN na návrat do ringu. Som zvedavý ako psychicky zvládnem posledné dni. Či príde nejaká tréma, alebo ako bude moje telo poslúchať počas zápasu. Jedno je isté, budem v ten večer najstarší boxer, ale ukážem mladým, že nepatrím do koša," citovala Kovácsa tlačová správa organizátorov.

"Tomi 'Kid' je slovenská športová legenda a pre XFN je veľkou cťou a záväzkom, že sa rozhodol vrátiť do ringu práve s nami. Mám veľkú radosť. Československý reprezentant a profesionálny majster Európy vlastne nikdy neodišiel, len čakal na svoj veľký návrat," povedal promotér organizácie Petr Kareš.

Turnaj sa uskutoční 18. novembra na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Okrem Kovácsa budú môcť diváci sledovať súboje dlhodobo najúspešnejší slovenský fightera Ivana Buchingera, Karlosa Vémolu, prvého Čecha, ktorý sa prebojoval do UFC a na poli československého MMA zatiaľ nenašiel premožiteľa, alebo bojovníkov ako Ľudovít Klein či Miroslav Štrbák.