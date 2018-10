Smutný koniec Dobšinského v RTVS po 11 rokoch: Moderoval opitý?!

Obrovský prešľap má svoje dôsledky. Dlhoročnému politickému moderátorovi Slovenského rozhlasu Braňovi Dobšinskému sa v prvú októbrovú sobotu príliš nedarilo.

Jeho pravidelná relácia Sobotné dialógy sa začala 20 minút po oficiálnom štarte, osobne mal problémy s artikuláciou a bol menej sústredený ako zvyčajne. Zlyhanie malo byť podľa zdroja Nového Času podporené vyššou konzumáciou alkoholu počas predošlej noci, čo riešili aj krátko pred vysielaním. Dobšinský tak po 11 rokoch v RTVS skončil.

Hosťami sobotnej relácie boli podpredseda Smeru Juraj Blanár a opozičný poslanec za OĽaNO Gábor Grendel. Relácia sa začala s výrazným oneskorením a namiesto diskusie šla prvých 20 minút len hudba. Ani potom sa však nezačali štandardné Sobotné dialógy, na ktoré sú priaznivci zvyknutí.

Moderátorovi Dobšinskému nebolo jasne rozumieť, niektoré otázky opakoval viackrát a aj hosťom v štúdiu skákal do reči častejšie ako zvyčajne. To, že nebol vo svojej koži, umocňovali aj jeho podráždené reakcie na názory hostí a zvyšovanie hlasu. Zvláštne správanie Dobšinského si všimli aj aktéri rozhlasovej diskusie. „Sústreďte sa na reláciu,“ odkázal mu priamo vo vysielaní Blanár zo Smeru. Pre problémy na začiatku museli skrátiť aj dĺžku relácie. „RTVS sa ospravedlňuje poslucháčom za neskorší začiatok a kratšie trvanie dnešnej diskusnej relácie Sobotné dialógy, čo bolo spôsobené zlyhaním ľudského faktora,“ uviedla hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková v nedeľu.

Podľa našich informácií Dobšinský neprišiel do štúdia na vysielanie v najlepšom stave. Okrem iného mal poranenú tvár. Sám však mal nástojiť na tom, že reláciu zvládne odvysielať. Sobotnému priamemu prenosu predchádzala mediálna párty, na ktorej sa zúčastnil aj Dobšinský.

Napriek odhováraniu kolegov sa však moderátor nedal prehovoriť a trval na tom, že ako dlhoročný skúsený novinár zvládne diskusiu odvysielať. „Veľmi si veril. Neodhadol sily, nedal sa presvedčiť,“ povedal zdroj. Priamo v štúdiu mu mala podľa našich informácií dohovárať aj šéfka rozhlasovej časti RTVS Petra Stano Maťašovská. Tá sa k situácii nechcela vyjadrovať.

Napokon však mal rozhodnúť o jeho pustení do vysielania generálny riaditeľ Jaroslav Rezník, na ktorého Dobšinský nástojil cez telefón, že reláciu zvládne. Rezník sa k otázkam Nového Času nechcel vyjadrovať. „Braňo si priznáva určité zlyhania, je dosť sebakritický a sám preferuje stiahnutie z vysielania. Nevie si predstaviť, že by sa po tomto posadil pred politikov. Všetkým je to ľúto,“ dodáva náš zdroj.

Už dnes mal moderovať reláciu Z prvej ruky, no je jasné, že k ničomu nedôjde. V pondelok popoludní prišlo jasné stanovisko. „RTVS a Branislav Dobšinský sa dohodli na ukončení pracovného pomeru k 9. októbru,“ vyhlásila hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková. Sám Dobšinský situáciu nechcel komentovať. „Všetko, čo bolo treba povedať, povedalo stanovisko RTVS a nemám k tomu čo dodať,“ vyjadril sa novinár.

Kto musel odísť

Ján Plesník

V minulosti musel pre alkohol skončiť v RTVS aj komentátor Ján Plesník. V priamom prenose basketbalovej ligy pôsobil ako opojený alkoholom, mal problémy s artikuláciou a rozprával „z cesty“. V druhom polčase ho vystriedala kolegyňa. Plesník napokon požiadal o ukončenie pracovného pomeru. Po afére dostal druhú šancu v inej športovej televízii a napokon sa objavil znova v RTVS.

Silvia Kušnírová

Politická moderátorka TV JOJ Silvia Kušnírová v roku 2007 havarovala autom pod vplyvom alkoholu. V krvi jej vtedy namerali 1,5 promile alkoholu. Pri nehode utrpela otras mozgu a drobné zranenia. Kušnírová sa po autonehode stiahla z obrazovky a ukončila svoju moderátorskú kariéru.