Spúšť v Lekárovciach nebola obyčajná veterná smršť: Potvrdili sa najhoršie obavy

Všetko nasvedčuje tomu, že Lekárovcami sa minulý týždeň skutočne prehnalo tornádo. Dôkaz o postupe ničivého vetriska meteorológom poskytli viaceré videozáznamy.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Zachytávajú, ako živel strháva strechy s neuveriteľnou silou. Dedinčania stále počítajú škody, ktoré sa pohybujú v státisícoch eur.

So škodami obyvatelia Lekároviec zápasia celé dni. „Poškodilo sa asi 30 domov na jednej ulici, pobralo väčšinou strechy,“ hovorí starosta obce Milan Örmezey. Práve obrazové záznamy poslúžili meteorológom ako dôkaz. „Videá nasvedčujú tomu, že by to mohlo byť tornádo. Ešte treba zanalyzovať konkrétne znaky na mieste, ktoré by potvrdili, že tornádo bolo na 100 %,“ hovorí meteorologička Miriam Jarošová.

Živel rotoval a dotýkal sa zeme, bleskovo postupoval iba po jednej čiare na Ulici k Bajanom, inde paseku nenarobil. „Intenzita vetra bola veľmi vysoká.A to bolo zrejme ešte veľmi slabé tornádo, na päťstupňovej stupnici so silou F0 alebo F1,“ pokračuje meteorologička, podľa ktorej sa na našom území už objavili viaceré podozrenia na tornáda.