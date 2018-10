Daniela sekerou zabila syna: Neďaleko bývajúca matka teraz nožom zaútočila na dcéry

Nočný útok matky († 45) v Bánovciach nad Bebravou. ktorý sa odohral koncom minulého týždňa, oživil spomienky na drámu v neďalekej obci. Čo sa pred jedenástimi rokmi.v obci Prusy odohralo?

Matka troch detí v obci Prusy (okres Bánovce nad Bebravou) pred jedenástimi rokmi sekerou zabila malého syna Adama († 4) a potom sa pokúsila o samovraždu skokom z okna rodinného domu. V obci Prusy sa vtedy 36-ročná matka troch detí chorobne bála zlodejov a votrelcov. Mala aj vidiny, že jej dieťaťu chce niekto ublížiť. Preto v osudnej chvíli mala pri sebe sekeru, ktorou zabila svojho syna Adama († 4). Po hroznom čine skočila z okna a zlomila si nohu. Matku polícia obvinila z vraždy a súd ju vzal do vyšetrovacej väzby. Počas vyšetrovania znalci potvrdili, že žena bola dlhodobo duševne chorá. Pred hrozným činom, ktorý šokoval ľudí v dedine a na okolí, pracovala v okresnom meste. Krátko pred drámou sa jej skončila pracovná zmluva. Potom mala trpieť migrénou, užívala aj nejaké lieky. Po čine nevedela povedať, kde je a čo sa okolo nej udialo.

Deň pred zločinom žena chodila po obci. "Bola ako nepríčetná. Kričala, že se k nej chcú vlámať zlodeji. Volala aj policajtov. Dvakrát tu boli, ale ani raz nič podozrivé nenašli a odišli," povedala suseda. V rozhodujúcej chvíli, keď jej manžel nebol doma, si žena myslela, že namiesto syna Adamka leží v jeho posteli akýsi neznámy votrelec. Zo strachu tupou časťou sekery dvakrát votrelca udrela do hlavy. Údery však nezasiahli neznámeho votrelca, ale jej syna Adamka...

Po dlhom pobyte v nemocnici sa Daniela vrátila do dediny. "Už je doma.. Jeden čas roznášala letáky, privyrobila si. Je to slušná rodina, chodia do kostola. Ale ako je to u nich doma, po takej hroznej tragédii, to nevidíme. Ani sa nevypytujeme," dodala suseda. Trestné stíhanie bolo zastavené pre nepríčetnosť Adamkovej matky.