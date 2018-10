Obranca Toronta Martin Marinčin po víťaznom debute: Ak ma pošlú na farmu, tak požiadam o výmenu

Prvé dva zápasy presedel v hľadisku, ale na ľade Chicaga už dostal šancu. Reč je o slovenskom obrancovi Martinovi Marinčinovi (26), ktorý si odkrútil premiéru v novom ročníku NHL v drese Toronta.

Hoci pri víťazstve 7:6 po predĺžení nebodoval, po zápase mal dôvod na úsmev. Denníku Nový Čas v rozhovore prezradil aj to, ako vníma svoju pozíciu v tíme!

Na ľade Chicaga ste odohrali prvý zápas v tejto sezóne, ako ste sa cítili?

Zo začiatku to bolo ťažšie, postupne som sa rozbehol a potom som sa cítil dobre. Som rád, že sme vyhrali, hoci zápas bol ako na hojdačke.

Ako vnímate svoju pozíciu v klube?

Do tejto sezóny som išiel s cieľom, že chcem zabojovať o pevné miesto v prvom tíme. Aj som tušil, že hneď od úvodu nedostanem šancu, teraz som ju dostal a budem sa snažiť využiť ju naplno. Vlaňajšia sezóna mi pomohla, vyhrali sme Calder Cup v AHL a cítim, že som sa z hernej stránky posunul vyššie.

Je ťažké sledovať zápasy z tribúny?

Veru áno. Každý hráč, ktorý nehrá, tak je, samozrejme, nespokojný. Hokej milujem a je náročné, ak musíte sledovať zápasy z tribúny.

Pripúšťate si aj možnosť, že vás klub aj túto sezónu pošle na farmu? Požiadali by ste potom radšej o výmenu?

Ak by ma poslali na farmu, tak by som určite požiadal o výmenu. Ale na to teraz nemyslím a verím, že aj v ďalších dueloch budem mať miesto v základnej zostave.

Do mužstva prišla z NY Islanders veľká posila – útočník John Tavares. Ako ho prijala kabína?

Výborne. John je veľký líder a skvelý hráč.

Toronto podľa odborníkov pasujú za jedného z favoritov na celkový triumf...

Mužstvo má obrovský potenciál, ale ako hovorí náš tréner, musíme tvrdo makať každý deň. Sezóna je iba na začiatku, dôležitý je dobrý vstup, aby sme získavali čo najviac bodov.