Irena si všimla v Bratislave podozrivé auto: Tajná návšteva Slovenska z najvyšších miest?!

Mnohí vodiči si potrpia na EČV svojho vozidla, ktoré sa už na prvý pohľad líši od tých ostatných. Medzi takých patrí aj majiteľ čierneho SUVčka z Púchova.

Pani Irena si počas nedávnej prechádzky v uliciach bratislavského Starého Mesta všimla kuriózne EČV. „Že by návšteva z najvyšších miest?" čudovala sa čitateľka pri pohľade na auto.

Majiteľ luxusného auta s púchovskou značkou sa vyhral so začiatočnými písmenami EČV, a tak vzniklo slovo PUTINIS. Koncovka -is sa dostala do slovenského slangu cez kedysi veľmi obľúbený seriál Lokal TV, kde vystupovala postavička speváka Rytmusa alias Rytmausa. Tá používala svojské slová ako menežeris, filmis, komentaris a podobne. Odvtedy ľudia zo srandy pridávajú do slov i mien koncovku -is.

inak nevieme, kto iný by za vydanie voliteľných EČV zaplatil len tak z rozmaru 331 eur.