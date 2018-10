Slovenky na záver kvalifikácie prehrali s Anglickom, o postup do elitnej fáze ale neprišli

Futbalové reprezentantky Slovenska do 19 rokov prehrali na záver turnaja prvej fázy kvalifikácie ME v chorvátskom Nedelišči s Anglickom 0:4.

Už pred týmto zápasom ale mali zverenky trénera Jozefa Jelšica zabezpečený postup do tzv. Elite Round po triumfoch nad Chorvátskom 6:0 a Maltou 6:1. Slovenky teraz budú čakať na novembrový žreb, ktorý im prisúdi súperky v elitnej fáze kvalifikácie ME 2019.

1. fáza kvalifikácie ME hráčok do 19 rokov:

1. skupina:

Slovensko "19" – Anglicko "19" 0:4 (0:1)

Góly: 75. a 90.+ Ravenscroftová, 2. Fitzgeraldová, 57. Lemešová (vlastný)

zostava SR 19: Rezeková – Lukáčová, Lemešová (88. Kratochvílová), Bieliková, Niňajová – Žemberyová, Dianišková (87. Droppová), Panáková (82. Kaláberová) – Tipulová (46. Nagy), Bogorová, Semanová (71. Tejová)

hlas (zdroj: www.futbalsfz.sk):

Jozef Jelšic, tréner SR 19: "Z našej strany bol súboj s Anglickom veľmi náročný, išli sme do neho s tým, že nemáme čo stratiť. Bol to zápas o prvé miesto a my sme začali zle, keď sme dostali gól už v 2. minúte. Nerozsypali sme sa však, mali sme nejaké brejkové situácie. Chýbal nám však kontaktný gól a trochu šťastia. V závere nám odchádzali sily, no baby naozaj zamakali."

Ďalší výsledok:

Malta - Chorvátsko 0:0

tabuľka:

1. Anglicko 3 3 0 0 21:0 9

2. SLOVENSKO 3 2 0 1 12:5 6

3. Malta 3 0 1 2 1:15 1

4. Chorvátsko 3 0 1 2 0:14 1