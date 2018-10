Tatar asistoval pri výhre Canadiens, Daňo len medzi náhradníkmi

Slovenský útočník Tomáš Tatar prispel asistenciou k hladkému triumfu Montrealu v Pittsburghu (5:1) v sobotňajšom zápase Národnej hokejovej ligy.

V 12. min Brendan Gallagher otvoril skóre zápasu tak, že do poloodkrytej bránky domácich dostal puk po prechádzajúcej tečovanej strele Tatara. Pre 27-ročného rodáka z Ilavy to bol prvý bod v novej sezóne a zároveň prvý v drese Montrealu. Slovenský krídelník odohral 15:30 min, mal až 5 streleckých pokusov, čiže bol najaktívnejší spomedzi všetkých aktérov na ľade. V tomto smere zatienil aj najväčšie esá Pittsburghu Sidneyho Crosbyho a Jevgenija Malkina. Prvou hviezdou zápasu sa stal Paul Byron z víťazného tímu Canadiens, ktorý strelil dva góly a na ďalší prihral.

"Presne takto chceme hrať. Chceme si rýchlo posúvať puk a utvárať si priestor. Chceme sa uistiť, že s talentom a schopnosťami, ktoré máme v tíme, môžeme hrať naozaj rýchle a môže to fungovať," povedal Paul Byron na webe NHL.

Ešte strelecky aktívnejší ako Tatar bol jeho krajan Richard Pánik v drese Arizony. Ani jeden z jeho siedmich streleckých pokusov sa však neujal a Coyotes prehrali doma s Anaheimom Ducks 0:1. Jediný gól zápasu strelil 19-ročný nováčik Max Comtois, ktorý v druhom zápase kariéry v najprestížnejšej svetovej hokejovej súťaži strelil druhý gól. Prvou hviezdou bol so 41 zásahmi brankár hostí John Gibson, ktorý si pripísal sedemnásty shutout kariéry.

Hrdinom zápasu St. Louis - Chicago (4:5 pp) bol hosťujúci útočník Jonathan Toews, ktorý sa zaskvel hetrikom. Dovŕšil ho v tretej minúte predĺženia. Ďalší skvelý útočník v tíme Blackhawks Patrick Kane sa predviedol gólom aj asistenciou. Winnipeg schytal výprask v Dallase (1:5) a nebol pri tom slovenský útočník Marko Daňo, ktorý opäť figuroval len medzi náhradníkmi. Vo víťaznom tíme sa blysol Tyler Seguin bilanciou 2 góly a 2 asistencie.

Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili nad Edmontonom 5:2. Duel sa uskutočnil vo švédskom Göteborgu ako súčasť seriálu NHL Global Series. Vstup do duelu vyšiel lepšie "diablom", už v 58. sekunde skóroval Kyle Palmieri. V prvej tretine síce za Oilers vyrovnal v presilovke Milan Lucic, no rovnako v početnej výhode opäť Palmieri poslal svoj tím opäť do najtesnejšieho vedenia. Vzápätí pridal poistku Travis Zajac, ktorý v 46. min skóroval druhýkrát. Za Edmonton potom skorigoval Leon Draisaitl, ale konečnú podobu výsledku dal v 59. min Stefan Noesen. Oba tímy sa po súboji v Göteborgu vrátia do zámoria. V tíme Oilers na dlhší čas chýba pre zranenie skúsený slovenský obranca Andrej Sekera.

V základnej časti NHL v sezóne 2018/2019 sa ešte dve stretnutia uskutočnia v Európe - 1. a 2. novembra budú súboje medzi Floridou a Winnipegom hostiť fínske Helsinki.

Sumáre NHL - sobota:

New Jersey - Edmonton 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) - hralo sa v Göteborgu (Švéd.)

Góly: 1. Palmieri (Severson), 23. Palmieri (Butcher, Hischier), 24. Zajac (Wood), 46. Zajac (Wood), 59. Noesen (Vatanen) - 5. Lucic (McDavid, Draisaitl), 52. Draisaitl (Lucic, McDavid)

Buffalo - New York Rangers 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Góly: 14. Sheary (Ristolainen, Mittelstadt), 22. Sheary (Reinhart, Eichel), 60. Eichel - 56. Howden (McQuaid, Spooner)

Dallas - Winnipeg 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Góly: 9. Radulov (Seguin, Carrick), 12. Seguin (Jamie Benn, Spezza), 28. Jamie Benn (Spezza, Radulov), 48. Jamie Benn (Seguin, Klingberg), 53. Seguin (Radulov) - 23. Connor (Morrissey, Trouba)

New Yok Islanders - Nashville 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)

Góly: 12. Barzal (Bailey), 23. Filppula (Fritz, Sbisa), 40. Lee (Bailey, Barzal) - 4. Arvidsson (F. Forsberg, P.K. Suban), 17. Ekholm (P.K. Subban, Sissons), 34. Craig Smith (Turris, Ellis), 37. Arvidsson (Johansen, Bitetto)

Pittsburgh - Montreal 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Góly: 38. Sheahan (Letang, Sprong) - 12. Gallagher (TATAR, Danault), 16. Byron (Lehkonen, Petry), 24. Byron (Domi, Lehkonen), 35. Armia (Byron, Petry), 51. Hudon (A. Shaw)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 15:30 min, 1 asistencia, 5 striel, 1 "hit", 1 pluska

Tampa Bay - Florida 2:1 po sam. nájazdoch (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 51. Cirelli (McDonagh), rozhodujúci nájazd J.T. Miller - 6. MacDonald (Trocheck, Huberdeau)

Toronto - Ottawa 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)

Góly: 21. Rielly (Marner, Hyman), 22. Matthews (Marleau, Ennis), 39. Marner (Matthews, Rielly) - 10. DeMelo (Z. Smith, Chabot), 24. Chabot (Bödker, Z. Smith), 25. Tierney (Dzingel), 42. Chabot (B. Ryan, Anderson), 60. Mark Stone (Duchene)

Minnesota - Vegas 1:2 po sam. nájazdoch (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 10. Dumba (Coyle) - 59. Pacioretty (Marchessault, C. Miller), rozhodujúci nájazd Haula

St. Louis - Chicago 4:5 po predĺž. (2:1, 0:2, 2:1 - 0:1)

Góly: 15. Parayko (Maroon, O´Reilly), 18. Tarasenko (O´Reilly), 44. Tarasenko (Maroon, O´Reilly), 45. Butler (Barbašev, SchwarTz) - 19. Toews (Gustafsson, DeBrincat), 22. P. Kane (Schmaltz), 31. Krüger (P. Kane, Schmaltz), 47. Toews (Jokiharju, De Brincat), 63. Toews (Saad, Jokiharju)

Arizona - Anaheim 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Gól: 40. Comtois (Fowler, Silfverberg)

Richard Pánik (Arizona) odohral 21:47 min, 7 striel, 2 "hity", 1 zablokovaná srela, 1 mínuska

Colorado - Philadelphia 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Góly: 2. C. Wilson (Kerfoot, E. Johnson), 13. Compher (Girard), 28. Landeskog (MacKinnon, E. Johnson), 57. C. Wilson (Söderberg, Kerfoot), 59. MacKinnon (Rantanen, E. Johnson) - 8. Couturier (Konecny, C. Giroux), 22. Vorobiov

Calgary - Vancouver 7:4 (2:2, 1:2, 4:0)

Góly: 1. E. Lindholm (Brodie, Giordano), 18. Giordano (Brodie, E. Lindholm), 30. J. Gaudreau (Monahan, M. Tkachuk), 50. Monahan (J. Gaudreau, M. Tkachuk), 55. E. Lindholm (J. Gaudreau, M. Tkachuk), 59. Czarnik (Giordano), 60. Michael Frolík - 14. Pettersson (Goldobin, Eriksson), 17. Sutter, 23. Pettersson (Edler, Horvat), 37, Horvat (Pettersson, Edler)