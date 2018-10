Rastie nám nový Tourminátor? Sagan odpovedal na zvedavé otázky fanúšikov

Smelé plány do budúcnosti! Náš cyklistický fenomén Peter Sagan sa zaviazal, že svojho syna Marlonka naučí bicyklovať práve on.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tieto slová sa obzvlášť dobre počúvajú slovenským fanúšikom. Sagan sa momentálne horúčkovito venuje propagácii svojej knihy Môj svet, ktorá odhaľuje viaceré zaujímavosti zo zákulisia svetovej cyklistiky. Na potulkách Londýnom sa zastavil aj v denníku The Guardian, kde odpovedal na zvedavé otázky fanúšikov. Peter napríklad prezradil, prečo má veľké lýtka, do akej výšky si holí nohy a že v minulosti chodil na tanečnú.

Čo plánuješ v budúcej sezóne?

- V prvom rade si chcem odpočinúť. O budúcej sezóne začnem uvažovať vtedy, keď sa začne. Teraz mám v pláne absolvovať niekoľko nesúťažných podujatí a potom by som chcel ísť na týždňovú dovolenku. Cyklistika je náročná v tom, že ak dlho oddychujete, potom sa ťažko dostanete späť do formy.

Venuješ sa aj iným športom ako je cyklistika?

- Občas pre zábavu robím bojové športy, niekedy si zahrám futbal a sporadicky hokej. Takisto som absolvoval hodiny tanca a v rámci tréningu robím gymnastické cvičenia a chodím plávať. V období, keď som bol doma, som sa venoval aj bežeckému lyžovaniu a turistike v horách.

Po kom máš také silné lýtka? Sú naozaj obrovské!

- Určite po mojom otcovi! On ich má ešte oveľa väčšie ako ja. Sú to gény.

Do akej výšky si holíš nohy?

- Iba do výšky, kde mi už začínajú nohavice.

Už si niekedy učil niekoho bicyklovať?

- Zatiaľ nie. Určite však chcem naučiť môjho syna Marlona. O pár dní bude mať jeden rok, takže zatiaľ je na to ešte príliš malý.

Neľutuješ, že si na OH v Riu neštartoval na pretekoch cestných bicyklov?

- Určite nie. Som rád, že som sa rozhodol štartovať na pretekoch horských bicyklov. Celé moje pôsobenie v Riu som si veľmi užil.

O čom sa rozprávaš s ostatnými jazdcami v pelotóne?

- Vždy sa v pelotóne rád s niekým porozprávam, ak je na to čas. Ak mám na pretekoch kamarátov, tak sa snažím jazdiť vedľa nich. Bavíme sa o úplne bežných veciach ako všetci ostatní normálni ľudia.

Porazil by si Usaina Bolta v pretekoch na 100 metrov? Ty na bicykli a on bežiac...

- Preteky na 100 metrov? Myslím si, že by vyhral. Ale isté to nie je, rozhodne by sme to mali niekedy skúsiť!

Čo by si robil, keby ti cyklistická kariéra nevyšla?

- Tak to naozaj netuším. Nikdy som nerozmýšľal nad tým, čo by som chcel v živote robiť. Ani keď som bol mladší. Keď som bol tínedžer, tak som iba jazdil. Všetko sa zmenilo, keď som podpísal môj prvý profesionálny kontrakt. To už musíte začať premýšľať o tom, že cyklistika vás živí a správať sa trochu inak.