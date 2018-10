Dráma vo Vysokých Tatrách: Turistu doráňali padajúce skaly

Turistu (38) vo Vysokých Tatrách vo Furkotskej doline vo výške 2250 m. n. m doráňali padajúce skaly. Na pomoc sa vybrali horskí a leteckí záchranári.

Poľského turistu (38) počas schádzania z Bystrej lávky vo Furkotskej doline vo Vysokých Tatrách v sobotu dopoludnia zasiahli padajúce skaly. V stredných a vyšších polohách fúkal silný vietor.

Horskí záchranári sa aj napriek komplikovaným podmienkam spôsobenými silným vetrom požiadali o súčinnosť leteckých záchranárov. Horský záchranár nastúpil do vrtuľníka v Starom Smokovci a spoločne leteli do Furkotskej doliny. V blízkosti miesta bol kvôli komplikovaným poveternostným podmienkam vyložený iba horský záchranár, ktorého po ošetrení a nabalení zraneného evakuovali do vrtuľníka. Zraneného transportovali do Popradskej nemocnice - informovala Horská záchranná služba na internetovej stránke.