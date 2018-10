BILLA oslavuje 25 rokov na slovenskom trhu!

Spoločnosť BILLA začala podnikať na slovenskom trhu v novembri 1993, kedy otvorila svoju prvú predajňu v Trnave a postupne ďalšie po celom Slovensku. Tento rok oslavuje 25-ročné výročie.

Červeno-žlté logo spoločnosti sa stalo súčasťou každodenného života Slovákov. Sieť supermarketov je zárukou kvalitných potravín za dostupnú cenu. A hoci má cena stále dôležité miesto v našom nákupnom správaní, na prvé miesto už kladieme kvalitu potravín. BILLA je zárukou kvality, v jej bohatom sortimente si zákazníci nájdu širokú paletu od bežných potravín až po exkluzívne produkty.

Počas štvrťstoročia spoločnosť BILLA preinvestovala takmer 525 mil. eur a otvorila 150 predajní po celom Slovensku. Obchodný reťazec sa zároveň stal významným zamestnávateľom. Dnes zamestnáva celkovo viac ako 5300 pracovníkov, ktorí sú dôležitým pilierom spoločnosti.

Expanzia na slovenskom trhu

BILLA za ostatných 5 rokov otvorila 22 predajní a radí sa medzi najrýchlejšie rastúce maloobchodné siete. „Vo svojich smelých expanzných plánoch chceme pokračovať, počas najbližších rokov plánujeme mať otvorených 200 predajní. BILLA je obchod pre každého, u nás si nájde každý to, čo je pre neho zaujímavé. Na Slovensku vidíme stále priestor na ďalší rast, sú mestá, ktorým sme sa z hľadiska expanzie ešte nevenovali a teraz je vhodný čas sa na ne pozrieť,“ povedal generálny riaditeľ BILLA s.r.o., Dariusz Bator, počas stretnutia s novinármi pri príležitosti 25. výročia spoločnosti.

Najvýraznejší skok v počte otvorených filiálok zaznamenali na prelome storočí, kedy BILLA poskočila o 14 predajní. Najväčšia filiálka vzhľadom na predajnú plochu sa nachádza na Bajkalskej ulici v Bratislave a naopak, najmenšia v budove známeho hotela Carlton, taktiež v Bratislave.

Modernizácie a rekonštrukcie

Okrem otvárania nových predajní BILLA nezabúda ani na rekonštrukciu už existujúcich. „Za posledných päť rokov sme kompletne zrekonštruovali 29 predajní. Významnou zmenou, ktorú vítajú naši zákazníci, je renovácia oddelení ovocia, zeleniny a pečiva. Len za vlaňajší rok sme čiastočne vynovili 66 predajní. Vsadili sme na čerstvosť a kvalitu a tomu prispôsobujeme náš sortiment,“ skonštatoval Dariusz Bator.

Dlhodobo úspešne

Pôsobenie spoločnosti BILLA na Slovensku je dlhodobo úspešné, čo dokazuje aj vývoj brutto tržieb od začiatku jej podnikania. V roku 2017 dosiahla spoločnosť brutto tržby na úrovni 649 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 10 %. „V tomto roku plánujeme v objeme tržieb rast na 700 mil. eur. Pod nárast obratu sa podpisuje nielen otváranie nových predajní, ale aj strategické rozhodnutia v oblasti ponúkaného sortimentu, garancie cien ponúkaného tovaru a jeho čerstvosti, ako aj podpora a posilnenie našich privátnych značiek,“ dodal Dariusz Bator.

Silná konkurencia a schopnosť prispôsobovať sa

Slovenský trh sa vyznačuje silným konkurenčným prostredím, čo je jedným z dôvodov neustálej potreby zlepšovať zákaznícke služby a rozširovať ponuku. „Je nevyhnutné držať krok s dobou, implementovať technologické novinky a sledovať ekologické trendy,“ doplnil generálny riaditeľ.

Slovenský obchod prešiel za ostatné štvrťstoročie radikálnymi zmenami. „Pôsobíme v tomto prostredí od začiatku formovania moderného obchodu, vnímame neustále zmeny a ustavične hľadáme kompromis medzi potrebami zákazníkov, investora a požiadavkami štátu. Pre zákazníkov sú stále dôležité ceny produktov, výraznejšie sa však zmenilo vnímanie kvality, možnosti výberu a sledovanie pôvodu potravín. Záujem rastie hlavne o čerstvé potraviny a sortiment zohľadňujúci nároky zdravého životného štýlu,“ objasnil Dariusz Bator.

Nároky na potraviny rastú. Slováci dnes už viac dbajú na kvalitu a zloženie potravín

Slováci zmenili za ostatných 25 rokov svoje zmýšľanie pri nákupe potravín. Pred štvrťstoročím bola najdôležitejším kritériom cena, dnes na prvé miesto kladú kvalitu a zloženie potravín – zdravé, bio, racio a aj špeciálne potraviny pre zákazníkov s potravinovou intoleranciou. Tieto druhy potravín zaznamenali výrazný nárast v nákupných košíkoch. Slovákom jednoducho dnes viac záleží na tom, aby jedli zdravšie a hodnotnejšie. Vyplýva to z prieskumu zmien nákupného správania za ostatných 25 rokov, ktorý pre BILLA pripravila spoločnosť 2muse.*

Čo odkryl prieskum

Denne najčastejšie kupujeme mliečne výrobky, chlieb, pečivo, ovocie a zeleninu. Nechýbajú ani mäsové výrobky a vajcia. „Trendy v nákupných zvyklostiach sme premietli aj do našich predajní. Už pri vstupe zákazníkov privíta čerstvé ovocie a zelenina, za ktorým nasleduje oddelenie chleba a pečiva. Súčasťou mnohých predajní je mäsový pult s mäsiarom. V najbližšom období sa sústredíme na ich rozšírenie aj do ďalších predajní. Rovnako tak naše plány zahŕňajú rozšírenie teplých pultov. Ich obľúbenosť z roka na rok rastie a my chceme zákazníkom ponúknuť rozšírený sortiment o ďalšie druhy mäsitých i bezmäsitých pokrmov a polievok,“ povedala výkonná riaditeľka BILLA s.r.o., Albena Georgieva.

Pristupujú k svojmu zdraviu rovnako zodpovedne ženy i muži?

„Sú to práve ženy, ktoré venujú väčšiu pozornosť tomu, čo si v obchode vyberú. Okrem bežných potravín siahnu aj výrazne častejšie po zdravých produktoch, bio výrobkoch a potravinách bez lepku a laktózy,“ vysvetlila Eva Savinová z prieskumnej agentúry 2muse.

Prieskum tiež ukázal, že až 43 % opýtaných Slovákov zájde denne, alebo takmer denne do obchodu doplniť svoje zásoby a minie menej ako 10 €. Ďalších 43 % tak urobí 2- až 3-krát týždenne, pričom priemerná suma jedného nákupu sa pohybuje okolo 22 €.

Vyberáme si čoraz viac lokálnu výrobu a eko produkty

Čím ďalej, tým viac sa u nás prejavuje potravinový lokálpatriotizmus, samozrejme, za predpokladu konkurencieschopnej ceny a očakávanej kvality. Viac ako 10 % z nás radšej podporí domácu ekonomiku a vyberie si výrobok od slovenských dodávateľov.

Do nášho nákupného správania sa pomaly začína vkrádať aj ekologické cítenie. Naše „eco friendly“ zmýšľanie je síce iba na miernom vzostupe, začíname si však všímať, nakoľko je balenie potravín šetrné k prírode. Predovšetkým si nosíme do obchodov svoje vlastné nákupné tašky.

Nakupujeme viac, ale chceme zároveň aj ušetriť

Nákupné správanie nie je len o tom, po akých potravinách v obchode siahneme. Dôležité je aj akým spôsobom nakupujeme. Kladieme stále veľký dôraz na to, ako a kde ušetriť a vyhľadávame akciový tovar či „študujeme“ letáky.

„Nákupné správanie ľudí je niekedy poriadna alchýmia, a to nehovorím iba o Slovákoch. Našou úlohou je zmeny v správaní zachytiť alebo predvídať a vhodne na ne reagovať. Preferencia kvality a čerstvosti je spojená s trendom zdravšieho životného štýlu. Vo všeobecnosti naši zákazníci obľubujú ovocie a zeleninu od domácich pestovateľov a mäso od slovenských farmárov, ktoré v Bille predávame pod značkou Slovenská farma,“ doplnila Albena Georgieva a dodáva, že jednou z odpovedí na zákaznícky dopyt je aj rozširovanie privátnych značiek, ktoré ponúkajú kvalitu pre každého. Predaj privátnych značiek tvorí viac ako 18 % z celkového obratu spoločnosti.

* Prieskum bol realizovaný prieskumovou agentúrou 2muse na reprezentatívnej vzorke 1 009 respondentov v termíne od 5. do 10. septembra 2018.