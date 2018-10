Prvýkrát v kariére proti slovenskému klubu: Škrteľov dres ukoristil Bakoš!

Jeho prítomnosť bola citeľná.

Po trojzápasovej prestávke sa vrátil Martin Škrtel (33) do zostavy Fenerbahce Istanbul. Práve on nakopol trápiaci sa turecký klub k víťazstvu v 2. kole Európskej ligy nad Spartakom Trnava. Loptu vrátil hlavou do ohňa a po zaváhaní brankára Martina Chudého zlomil odpor hostí útočník Islam Slimani (30) dôležitým prvým gólom.

Slovenský majster solídne bránil a zhusťoval priestor pred vlastnou šestnástkou. Vpredu bol však neškodný. Ani raz netrafil domácu bránku. Fenerbahce päťkrát, z čoho dva pokusy Alžírčana skončili v sieti. „Teší ma, že som nastúpil a pomohol tímu k trom bodom. Boli sme v ťažkej situácii. Potrebovali sme vyhrať. Teraz budeme už len lepší. Tento výsledok nám dodá istotu,“ vyhlásil Škrtel pre klubovú stránku.

Jeho mužstvo zažíva najhorší vstup do sezóny za posledných 20 rokov. Trnava to nedokázala využiť. „Hrala dobre, nemá sa za čo hanbiť. Bola veľmi nepríjemná,“ pochválil Spartak kapitán slovenskej reprezentácie. „Prvýkrát v kariére som hral proti slovenskému klubu. A hneď proti tomu, ktorému odmalička držím palce.“ Jeho dres s číslom 37 získal kamarát Marek Bakoš. „Poznáme sa dlhé roky.“ Hrali proti sebe už v ruskej Premier lige pred vyše desiatimi rokmi.

Brankár Chudý držal dlho Trnavu nad vodou. Trikrát sa blysol skvelou reakciou. Za svoj nedôrazný zákrok pred vedúcim gólom si sypal popol na hlavu. „Beriem ho na seba. Išiel som do skrumáže a loptu som nevyboxoval tak, ako som chcel. Odrazila sa k súperovi, boli tam traja hráči sami, takže šťastie pre domácich, smola pre nás. Pri druhom góle sme zaspali. Mali sme prevahu piatich na jedného a akoby sme na neho zabudli,“ vravel smutný trnavský brankár.

Strelec Slimani oplakával obete teroristov!

Alžírsky útočník Islam Slimani je od augusta vo Fenerbahce Istanbul na hosťovaní z Leicesteru City. Anglický klub ho kúpil pred dvoma rokmi zo Sportingu Lisabon za 30 miliónov eur. Povesť strelca pri Bospore do štvrtka nepotvrdil. V šiestich zápasoch dal iba jediný gól. Konto Trnavy však zaťažil hneď dvoma. „Chcem dodať silu rodinám, ktoré prišli pri dnešnom teroristickom útoku o svojich najbližších. Pred zápasom sme zažili veľký smútok. Táto správa rozrušila celé mužstvo. Myslím si, že na ihrisku sme predviedli peknú reakciu,“ povedal Slimani pre fenerbahce.org. V deň zápasu zahynuli štyria tureckí vojaci a piati utrpeli zranenia, keď výbušnina umiestená pri ceste zasiahla ich auto.