Saga zažila pri kúpaní vo Švédsku niečo neskutočné: Dievčatko našlo vikinský meč

Saga Vanecek je dievčatko zo Švédska, ktorému sa prihodilo počas letných prázdnin niečo neuveriteľné. Počas kúpania v jazere Vidostern stúpila na neznámy predmet. Vyzeral ako starý meč. Experti teraz potvrdili, že má 1 500 rokov!

Pre horúčavy boli cez leto jazerá vo Švédsku dosť vyschnuté. Miestni obyvatelia sa v teplej vode mohli kúpať, čo nebýva v tejto severskej krajine zvykom. Saga, malé dievčatko, tak pri jednom z takýchto kúpaní s rodinou a kamarátmi stúpila na niečo nezvyčajné. „Bola som vo vode a hádzala som kamienky. Potom som však našla nejakú palicu. Zodvihla som ju a chcela som ju vrátiť späť do vody, no videla som, že má rukoväť, na konci je ostrá a celá je hrdzavá. Držala som ju vo vzduchu a zakričala som na otca, že som našla meč,“ prezradila Saga, ako došlo k nálezu.

Sagin otec Andrew si myslel, že je to len nejaká hračka, no potom si všimol, že je to zrejme naozajstný meč.Ten mu povedal, že meč vyzerá skutočne autenticky a mal by ho odovzdať.

Odborníci poprosili dievčatko, aby o objave nikomu nevravelo, pretože chceli ísť na miesto nálezu pátrať aj po iných veciach. Davy zvedavých turistov by toto pátranie mohli zmariť.

Meč na budúci rok vystavia v Jönköpings Läns múzeu vo Švédsku. Momentálne sa ho odborníci snažia čo najlepšie konzervovať.

Unikátny meč

Vek meča sa odhadoval najprv na 1 000 rokov, no teraz prišli experti s informáciou, že má zrejme 1 500 rokov a môže tak pochádzať ešte z predvikinskej éry. Je dlhý 85 centimetrov. Zachoval sa aj s drevenými a koženými prvkami pošvy, čo komplikuje konzerváciu.