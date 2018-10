Keira Knightley priznala pravdu: V akom stave bola, keď vznikla táto fotka, zarazí každého

Keira Knightley sa po úspechu vo filme Láska nebeská stala jednou z najvyhľadávanejších mladých britských herečiek.

Lenže pre dievča po dvadsiatke to bolo príliš náročné na psychiku. A tak vo veku 22 rokov skončila na psychiatrii, kde jej diagnostikovali syndróm posttraumatickej stresovej poruchy. Na rok sa musela herectva vzdať a dochádzať na intenzívne psychoterapie.

,,Naozaj som sa psychicky zrútila, keď som mala dvadsaťdva, takže som si musela dať rok pauzu a diagnostikovali mi posttraumatickú stresovú poruchu kvôli všetkému tomu. Dochádzala som na intenzívnu terapie a podobne. Psychologička mi hovorila ,To je úžasné, normálne sem prídem a mám klientov, ktorí si myslia, že sa o nich ľudia rozprávajú a že ich niekto prenasleduje, ale v skutočnosti to tak nie je. Vy ste ale prvý človek, u ktorého sa to naozaj deje!´" porozprávala dnes už tridsaťtriročná Keira.



Keď sa mala zúčastniť odovzdávania cien BAFTA v roku 2008, pretože bola nominovaná na najlepší herecký výkon v hlavnej ženskej úlohe za film Pokánie, musela ísť na hypnoterapiu. ,,Naozaj som podstúpila hypnózu, aby som mohla prejsť po červenom koberci na odovzdávaní cien BAFTA a nemala záchvat úzkosti. Hypnóza fungovala, pretože som tam stála a žiadna úzkosť sa nedostavila," priznala Keira magazínu Hollywood Reporter. Herečka má s manželom Jamesom Rightonom trojročnú dievčatko Edie.