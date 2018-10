Juraj Loj vie, koho by chcel v markizáckej šou stvárniť: Túžba, ktorá sa mu v Tvojej tvári splní len ťažko

Kam až siaha jeho talent, si v šou Tvoja tvár znie povedome vyskúšal aj herec Juraj Loj (35).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Trojnásobný otec syna Lucasa (4) a dvoch rozkošných dcér Izabellky (2) a mesačnej Leyly, ktoré má s herečkou Zuzanou Kanócz (38) pre Nový Čas Nedeľa priznal, že účinkovanie v zábavnej šou je poriadna drina.

Pre herca by nemal byť problém úlohu zahrať, ale zaspievať alebo zvládnuť choreografiu, to už je iná výzva. Čo je pre vás v šou najťažšie?

Najťažšie je pre mňa naučiť sa za týždeň neznámy text. Zatiaľ som to však akosi vždy stihol.

No práve, neviem si predstaviť, ako to stíhate, keď máte doma tri malé deti a okrem šou aj iné pracovné povinnosti.

Učím sa po nociach. Keď deti zaspia, idem sa učiť texty.

Na to, že málo spíte, vyzeráte dobre...

Ďakujem, veľmi som dnes nespal.

Spievať niečo, čo vám je proti srsti, je asi ťažšie, ako keď je vám žáner blízky. Aký druh muziky preferujete v súkromí?

V každej hudbe sa nájde interpret, ktorého by som určite nechcel spievať. V tom istom štýle je však aj mnoho iných spevákov, ktorých by som si rád zaspieval. Závisí to od interpreta. Tým, že nemám obľúbeného speváka ani štýl, som tomu veľmi otvorený. Rád by som si zaspieval Glena Hansarda alebo Dana Bártu, ale táto šou je postavená na mainstreamových hudobníkoch. Aby keď zaznejú prvé dva tóny, spoznala pesničku široká verejnosť. Nikdy som ale v tejto šou neriešil, či niečo chcem, alebo nechcem spievať. Prosto tá ruleta mi to určí a je to vždy výzva – herecká, spevácka aj pohybová.