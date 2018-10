Americký viceprezident obvinil Čínu: Chce oslabiť vládu Donalda Trumpa

Americký viceprezident Mike Pence obvinil vo štvrtok Čínu z činnosti s cieľom oslabiť vládu prezidenta Donalda Trumpa a ovplyvniť nadchádzajúce voľby v Spojených štátoch.

Ako uviedol počas vystúpenia na pôde washingtonského výskumného centra Hudson Institute, Peking "si želá iného amerického prezidenta", informovala tlačová agentúra DPA. Čína podľa Pencea "iniciovala nebývalé úsilie o ovplyvnenie americkej verejnej mienky, volieb (nových kongresmanov a guvernérov) v roku 2018 a prostredia pred prezidentskými voľbami v roku 2020". Svoju silu pritom využíva "proaktívnejšími spôsobmi než kedykoľvek predtým", aby vplývala na americkú politiku a zasahovala do nej. Údajné zasahovanie Ruska je v porovnaní s týmto len "slabým odvarom".

Pence sa tak vyjadril približne týždeň po tom, ako Trump využil svoj prejav na pôde Bezpečnostnej rady OSN na obvinenie Číny, že zasahuje do nadchádzajúcich kongresových volieb v Spojených štátoch, a to v prospech opozičnej Demokratickej strany. "Nechcú, aby som zvíťazil ja alebo my (republikáni), pretože som vôbec prvým prezidentom, ktorý vystúpil voči Číne v oblasti obchodu," citovali Trumpove slová noviny Wall Street Journal.

Američania budú začiatkom novembra rozhodovať o novom obsadení približne tretiny Senátu a celej Snemovne reprezentantov. Pokiaľ by Trumpova Republikánska strana stratila väčšinu v ktorejkoľvek z komôr Kongresu, jeho ďalšie vládnutie by bolo oveľa zložitejšie, pripomenula DPA.