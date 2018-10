Najväčší kruhový objazd v Košiciach: Vďaka novinke po ňom budú jazdiť aj električky

Dopravný podnik mesta Košice vypraví električky na najväčší kruhový objazd v meste. Rozľahlá križovatka prešla rekonštrukciou a po skolaudovaní už nebude nič brániť dopravným prostriedkom, aby po nej mohli jazdiť.

Motoristi by sa však mali pripraviť na zmeny, pretože na kruhovom objazde pribudli semafory a prednosť budú mať električky pred autami. Doprava by teraz mala byť rýchlejšia, pretože cez objazd už električky nebudú jazdiť krížom, ale po okruhu - rovnako ako autá. „K zmene došlo z dôvodu odstránenia výhybiek na vjazde do križovatky, aby sa mohla zvýšiť rýchlosť prejazdu električiek križovatkou. To bola jedna z podmienok, aby sa mohla aktívna preferencia električkovej dopravy v exponovanom uzle navrhnúť a zrealizovať,“ povedala hovorkyňa radnice Linda Šnajdárová.

Nové riešenie majú znížiť náklady na údržbu. Na objazde pribudli aj semafory. „Účelovou svetelnou signalizáciou si električky navolia prednosť pred motorovými vozidlami na prstenci križovatky,“ vysvetlila Šnajdárová a dodala: „Preferencia električkovej dopravy semaformi je zabezpečená dynamickým riadením na základe aktívnej výzvy z detektorov, ktoré zachytávajú impulz od električky.“ Vďaka tomuto riešeniu by sa cestujúcim mal zrýchliť presun mestom aj počas dopravnej špičky.