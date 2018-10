Matej Tóth odbehne košický maratón: Slová, ktoré by ste od olympijského víťaza nečakali

Sté výročie vzniku Československa si pripomenú jedineční bežci. Už túto nedeľu na košickom Medzinárodnom maratóne mieru (MMM) zažiaria dvaja olympijskí víťazi - chodec Matej Tóth (35) aj český moderný päťbojár David Svoboda (33).

Pridá sa k nim a jeho dvojča, úspešný triatlonista Tomáš, a bývalý chodec Peter Korčok (44). Matej Tóth exkluzívne pre Nový Čas potvrdil, že ako správny ambasádor cíti formu a na trati vydá zo seba všetko. Do Košíc sa chystá v silnej rodinnej skupine s otcom, bratom i so švagrovcami. Pred dvoma rokmi Matej Tóth v Košiciach maratón len odštartoval, teraz ho čaká autogramiáda, prechádzka mes­tom a spomínaná štafeta.

„Veľmi sa teším na Košice, lebo od roku 2012 som nevynechal ani jeden ročník. Teraz to bude aj osobitné čaro umocnené zaujímavou štafetou, čím sa stanem súčasťou skvelej atmosféry,“ prezradil nám exkluzívne náš skvelý chodec, ktorý sa tentoraz po boku kolegu, trojnásobného účastníka olympijských hier Petra Korčoka, predvedie ako bežec. „Špeciálne na túto disciplínu som sa nikdy nepripravoval, vždy som to skôr skúsil len z pasie a bez ambícií. Pri tých menách, s ktorými budem bežať, nechcem však zostať v hanbe a trénoval som trochu aj na úkor chôdze,“ priznal Matej. Svoj úsek chce zdolať so cťou.

„Pokúsim sa byť dôstojným členom štafety. Je to motivácia navyše, keď sa stretnem s Davidom Svobodom a po bojovej porade dohodneme taktiku. V štafete treba vydať možno viac ako len sám za seba, tak­že to bude aj výzva,“ vysvetlil Tóth, ktorý sa s dvojčatami Svobodovcami prvýkrát stretne až v sobotu v Košiciach. Už pred premiérou v štafete má náš olympijský víťaz z Ria v tom jasno.

„Nebudem ľuďom na trati len mávať, čo by mi srdce športovca ani nedovolilo, a tak zamakám. Hoci nesnívam o rekorde a ani odnášaní z cieľa sanitkou, všetkým účastníkom maratónu chcem odkázať, aby si Košice užili s tou úžasnou atmosférou a mali len a len dobrý pocit. Zužitkujme teda celoročnú drinu, odveďme kvalitnú prácu a o rok sa tešme na maratónske repete,“ uzavrel Tóth.

Členovia zlatej štafety

Pod názvom Československý olympijský tím štafetu v Košiciach rozbehne olympijský víťaz v chôdzi z Ria de Janeiro v roku 2016 Matej Tóth (35). Druhý úsek pobeží trojnásobný účastník v chôdzi a dnes predseda Slovenského atletického zväzu Peter Korčok (44). Po ňom sa na trať vydajú české dvojčatá Svobodovci. Najprv Tomáš (33), úspešný triatlonista a účastník súťaže Ironman na Havaji. Finišmanom bude jeho slávnejší brat, olympijský víťaz v modernom päťboji z Londýna 2012 David (33).