Oliver Oswald oslávil 18. narodeniny: Prezradil, čo urobil ako prvé po dosiahnutí dospelosti

Mladý Oliver Oswald (18) je momentálne najväčšou detskou hereckou hviezdou. Seriál Oteckovia, v ktorom hrá, však nie je jeho prvou skúsenosťou pred kamerami.

Objavil sa napríklad aj vo filme Učiteľka, ktorý bol nominovaný na európskeho Oscara. Napriek tomu, že mladý fešák netrpí nezáujmom dievčat, do vzťahu sa rozhodne nehrnie.

Včera ste mali osemnásť a stali ste sa plnoletým. Čo ste urobili ako prvé, keď už ste oficiálne mohli?

Nie som asi taký typický človek, čo by sa tešil na veci ako mnohí mladí ľudia, že si môžem legálne pripiť, alebo zapáliť cigaretu. Tešil som sa na to, že si sadnem do auta sám. To bolo prvé, čo som urobil, keď zasvietil v kalendári 5. október. Večer som naštartoval, pustil si hudbu a povozil som sa po meste. Vždy som mal vzťah k autám a doteraz som jazdil iba v sprievode rodičov. A to nie je ono. (smiech)

Budúci rok vás čaká maturita?

Som teraz vo štvrtom ročníku na bilingválnom španielskom gymnáziu, ale štúdium vlastne trvá päť rokov. Budúci rok teda maturujem zo slovenčiny a z literatúry a v piatom zo španielčiny a z dvoch ďalších predmetov, ktoré si vyberiem. Takže v podstate mám pred sebou ešte dva roky.

A po skončení gymnázia?

Určite by som chcel skúsiť VŠMU, je to taký môj cieľ, a zároveň aj sen, otvoria sa vám nové dvere, naučím sa nové veci v akomkoľvek smere, takže na to sa veľmi teším.