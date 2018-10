Netradičný hotel na železničnej stanici: Kto zmešká vlak, prespí v luxuse

Tak takéto by sa zišlo aj nám! V malej osade Tal-y-Cafn vo Walese majú rozprávkovú stanicu. Ná-jdete tam domček, v ktorom sa pokojne môžete vyspať!

Nápad za všetky drobné. V malej osade vo Walese urobili z domu prednostu stanice hotel! Hneď pri železničnej trati je luxusne zariadený domček, ktorý môže hocikto využiť a zložiť sa v ňom. Ak by sa niekomu náhodou stalo, že zmešká vlak, má poruke úžasné riešenie. Jedna noc v takomto netradičnom hoteli vyjde na 10 eur.

Keďže je trať stále v prevádzke, má to len jeden jediný háčik. Budík si obyvatelia nastavovať nemusia - prvý vlak ide ráno o 5.30 hod. Domček je pre štyroch ľudí a celý týždeň v ňom by pre nich vyšiel na 280 eur. V domčeku je obývacia izba, dve spálne, kúpeľňa a veľká moderná kuchyňa. Takýto železničný hotel by sa zišiel aj u nás - aspoň by ľudia nemuseli prespávať na zemi na železničných staniciach.