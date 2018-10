Smer stále nemá kandidáta na prezidenta: Presvedčia Lajčáka predvolebné prieskumy?!

Predseda Robert Fico (54) avizoval, že Smer-SD ako najsilnejšia vládna strana predstaví svojho vlastného prezidentského kandidáta, a to najneskôr do konca septembra.

Ako favorita na túto pozíciu videl ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (55). Ten však vytrvalo odmietal uchádzať sa o prezidentské kreslo. Najnovší prieskum agentúry Focus ho však zaradil medzi kandidátov a Lajčák sa suverénne dostal na čelo potenciálnych prezidentov. Presvedčí ho prieskum, aby zmenil názor? Prezidentské voľby budú na jar budúceho roka, presný dátum ešte nie je stanovený. Čas sa rýchlo kráti a vhodného uchádzača v Smere stále nie a nie nájsť.

Ako najsilnejší kandidát strany sa dlhodobo ukazuje minister zahraničných vecí a dlhoročný profesionálny diplomat Miroslav Lajčák. Jediný problém je, že ho smeráci doposiaľ neúspešne presviedčali, aby vstúpil do boja o prezidentské kreslo. Aj keď minister svoju kandidatúru viackrát vylúčil, ocitol sa na prvom mieste septembrového prieskumu prezidentských preferencií. Na čele rebríčka je s 26 % ďaleko pred ostatnými uchádzačmi.

Na druhom mieste so stratou až 13 % je predseda NR SR Andrej Danko z SNS, ktorý však vstup do prezidentských volieb oficiálne tiež nepotvrdil. „Predpokladá sa, že obe strany budú stavať nejakého kandidáta. V prípade oboch strán sme zaradili pravdepodobne najsilnejšie mená. Keby sme tam nedali kandidáta Smeru, preferencie by boli pravdepodobne nejakým spôsobom posunuté,“ vysvetlil riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik. Dodal, že Lajčák by mohol ťažiť z toho, že ho časť verejnosti považuje za nadstraníckeho uchádzača. Podpora Smeru by mu však mohla pomôcť.Keby sa rozhodol kandidovať, tak jeho pozícia by bola ešte podstatne silnejšia a percentá by boli o čosi vyššie,“ doplnil Slosiarik s tým, že lepšieho kandidáta v Smere asi ťažko nájdu.

Ako ďalší kandidáti strany sa spomínali minister financií Peter Kažimír, europoslanec Maroš Šefčovič, minister hospodárstva Peter Žiga aj podpredseda vlády Richard Raši. Z kuloárov sa ozývajú hlasy, že výsledky prieskumu by mohli obmäkčiť Lajčáka, aby zmenil názor. Samotný minister to však oficiálne naďalej odmieta. „Pán minister Lajčák berie na vedomie výsledky prieskumu a vysoko si váži dôveru občanov. Naďalej však platí, že sa chce venovať zahraničnej politike, v ktorej pôsobí od začiatku svojej profesionálnej kariéry,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Boris Gandel.

Tretí v poradí s 9,5 % sympatií respondentov získal v prieskume nezávislý kandidát s podporou SaS Róbert Mistrík, ktorý sa chce uchádzať o priazeň ďalších opozičných strán. „V súvislosti s ďalším prieskumom voličských preferencií potenciálnych kandidátov na prezidenta sa obrátim na predsedu OĽaNO Igora Matoviča a predsedu KDH Alojza Hlinu, aby som s nimi poctivo prediskutoval situáciu, ktorá sa v týchto prieskumoch ukazuje,“ vyhlásil Mistrík.