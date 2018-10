Obeť šialenej naháňačky na Orave Štefana († 57) pochovajú: Matka na pohrebe nebude

Z nešťastia sa len ťažko spamätajú. Študenta Michala (21), ktorému šialená nedeľňajšia jazda Poliakov na Orave vzala otca Štefana († 57), dnes čaká najhorší deň života.

Kým jeho mama Emília (50) s ťažkými zraneniami leží v nemocnici, on musí aj za ňu odprevadiť na večnosť svojho milovaného rodiča. Prišiel oňho v nedeľu, keď ho otec viezol spolu s mamou v ich fábii do Žiliny, kde študuje vysokú školu.

Štefan († 57), ktorý vo fábii viezol aj manželku a syna, prudký náraz Porsche Cayenne neprežil. Emílii (50) zranenia nedovolia byť na pohrebe muža svojho života, ktorého rodina a Michal (21) odprevadia na posledný odpočinok v miestnej časti Dolná Lehota kúsok od ich domu „Je to hrozné a neuveriteľné, čo sa stalo. Mám tu však ešte syna, o ktorého sa musím a chcem postarať a nemôžem to vzdať,“ so slzami v očiach povedala na nemocničnom lôžku Emília.

Mladík sa z nešťastia stále nespamätal. „Smrť otca a ťažké zranenia mojej mamy sú pre mňa aj celú rodinu veľkou traumou,“ vraví zronene. Emíliu na oddelení ortopédie v dolnokubínskej nemocnici delia od Poliaka (42), ktorý svojou jazdou pripravil o život jej muža, len dve poschodia.

Trojicu poľských vodičov na porsche, ferrari a mercedese obvinili zo všeobecného ohrozenia a polícia dáva podnet prokurátorovi na podanie návrhu na väzobné stíhanie.

Nedeľňajšia tragédia šokovala nielen Oravčanov, ale aj Poliakov. Mercedes-Benz Poľsko podľa portálu brd24. pl potvrdil, že ich luxusné auto bolo zapožičané na skúšobnú jazdu, od nezodpovedného správania na ceste sa však dištancujú.

Podľa zistení Nového Času sa Poliaci rozhodli otestovať autá na slovenských cestách, lebo naše pokuty za vysoké prekročenie rýchlosti sú miernejšie ako v Poľsku a u nás neprídu pre rýchlosť o „právo jazdy“, čo je poľský vodičský preukaz. „Rovnako ako tisíce ľudí v Poľsku sme s hrôzou sledovali video z nehody na Slovensku. Sme šokovaní škandalóznym a neúctivým správaním poľských vodičov. Neexistuje žiadne ospravedlnenie pre správanie, ktoré ohrozuje zdravie a život účastníkov cestnej premávky,“ vyjadrila sa riaditeľka komunikácie a vzťahov s verejnosťou spoločnosti Mercedes-Benz Poľsko Ewa Łabno-Falęcka pre dziennik.pl.