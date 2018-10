Vo Fenerbahce to pred zápasom s Trnavou vrie: Vytrhne Škrtel Turkov z krízy?

Idú do pekla!

Futbalisti Spartaka Trnava vybehnú dnes podvečer (18.55 hod., PP Dvojka) v Istanbule proti Fenerbahce na druhý zápas D-skupiny Európskej ligy. Viacerých hráčov slovenského majstra čaká na štadióne Sükrü Saracoglu atmosféra, akú v živote ešte nezažili. Obaja súperi vstúpili do súťaže rozdielne. Turecký klub prehral v Záhrebe 1:4, Spartak zdolal Anderlecht 1:0.

V tíme Fenerbahce to vrie. Má za sebou najhorší štart za posledných 20 rokov. V siedmich zápasoch získal iba sedem bodov. Agendou číslo jeden sa stala výmena trénera. Dni Phillipa Cocua sú vraj zrátané. „Sám neodstúpim. Ak vedenie nechce so mnou ďalej pracovať, urobí potrebný krok a ukončí moju zmluvu,“ vyhlásil pre haberturk.com Holanďan, ktorý zarába ročne 1,9 milióna eur. V prípade predčasného konca mu vyplatia 2,5 milióna.

Fanúšikovia sa na sociálnych sieťach búria a žiadajú hlavu trénera. Chaos sa snažil utlmiť sám prezident Ali Koc. Verejne sa priaznivcom ospravedlnil za krízu, ktorá vyvrcholila po zahanbujúcej ligovej prehre 0:3 na ihrisku nováčika Rizesporu. „Hlavnou príčinou situácie je nedostatok ambícií, presvedčenia, boja a tímového ducha. V nasledujúcich dňoch prijmeme opatrenia na vyriešenie tohto problému,“ napísal Koc v stanovisku na klubovej stránke.

Po trojzápasovej prestávke zavinenej menším zranením sa do kádra vracia stopér Martin Škrtel. A hneď proti súperovi, ktorému drží na diaľku palce. Handlovský rodák sa už neraz vyjadril, že po príchode na Slovensko by si obliekol iba dres Trenčína, za ktorý v minulosti hral, a Trnavy, lebo jej fandí. Škrtelov stav zaujímal aj trénera reprezentácie Jána Kozáka pred dvojzápasom s Českom a so Švédskom. „Týždeň sa pripravoval s kondičným trénerom. Už sa pripojil k mužstvu. Je v poriadku. Proti Trnave by mal nastúpiť.“

Slovenskému majstrovi sa v domácej lige tiež nedarí. Po prehre so Slovanom je až deviaty. Na čelo tabuľky stráca 18 bodov. Zato v pohároch je úspešnejší. Na ihriskách súperov ešte neprehral. „Teší ma, že sme si vybudovali v Európe rešpekt. Už nás neberú ako fackovacieho panáka. Máme dobrú defenzívu, cez ktorú sa ťažko prechádza,“ zdôraznil kapitán Spartaka Boris Godál.

D-skupina EL:

Fenerbahce – Trnava

Dnes o 18.55 hod., PP Dvojka

Rozhoduje Nemec Welz

Ďalší zápas:

Anderlecht - Záhreb

Tabuľka

1. Záhreb 1 4:1 3

2. Trnava 1 1:0 3

3. Anderlecht 1 0:1 0

4. Fenerbahce1 1:4 0