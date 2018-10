Stred aj východ Slovenska si príde na svoje: Našich hokejistov preveria pred MS tieto mužstvá

Slovenskí hokejoví reprezentanti sa v generálke na budúcoročné domáce MS stretnú 7. mája s Fínskom.

Tri dni predtým ich takisto na domácom ľade preverí Veľká Británia, ktorá sa po 25 rokoch vracia medzi svetovú elitu. Mená súperov a termíny zápasov doladili predstavitelia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) počas uplynulého kongresu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) na Malte.

SZĽH bol druhýkrát v histórii spoluorganizátorom trojdňového polročného kongresu IIHF. Okrem prezidenta SZĽH Martina Kohúta, generálneho sekretára Miroslava Valíčka a generálneho manažéra slovenských hokejových reprezentácií Miroslava Šatana sa na ňom zúčastnili aj členovia organizačného výboru budúcoročných MS v Bratislave a Košiciach vrátane jeho šéfa Igora Nemečka. "Okrem prezentácie MS 2019 dostávali účastníci šampionátu od nás aj informácie o organizácii, termínoch aj tréningových možnostiach v dejiskách turnaja," uviedol Valíček pre oficiálny web SZĽH.

Súčasťou kongresu bolo aj dolaďovanie medzinárodného kalendára, teda všetkých veľkých hokejových akcií vrátane súbojov Euro Hockey Challenge a prípravných stretnutí krátko pred štartom MS 2019. "Nečakali sme, kto nás osloví, ale snažili sme sa rokovať s inými federáciami a hľadali sme priestor, aby sme skvalitnili medzinárodný program A-tímu," konštatoval Valíček. Vo februári 2019 organizuje SZĽH domáci turnaj Kaufland Cup, kde už potvrdil svoju účasť olympijský výber Ruska a reprezentácia Bieloruska. V rámci aprílovej Euro Hockey Challenge sa na roky 2019 a 2020 stanú súpermi Slovenska reprezentačné tímy Nemecka, Rakúska a Česka. "Dohodli sme, že oba zápasy s Českom budeme hrať na domácej pôde. Vieme, že nie každý fanúšik sa dostane na zápasy MS, preto sme ešte hľadali možnosti, ako im priniesť na Slovensko ďalšie zápasy reprezentácie," povedal generálny sekretár SZĽH.

Výsledkom je, že zhruba týždeň pred štartom domáceho šampionátu privítajú slovenskí reprezentanti v prípravnom súboji tím Veľkej Británie (4. mája) a len tri dni pred prvým duelom MS preverí výber trénera Craiga Ramsayho reprezentácia Fínska (7. mája). Miesta konania duelov ešte nie sú známe, no mali by sa odohrať na strednom, respektíve východnom Slovensku. S oboma súpermi sa Slováci stretnú aj v košickej A-skupine MS. "Náš A-tím dostal do prípravy atraktívnych súperov, aby sa dostatočne pripravil na domáce majstrovstvá sveta," uviedol Valíček.

Slovenská delegácia sa na kongrese dohodla so zástupcami USA, Švajčiarska a Fínska na špeciálnom kempe pre hráčov do 18 rokov. Kemp by sa mal konať na začiatku apríla vo Fínsku a bude spojený aj s turnajom s cieľom čo najlepšie sa pripraviť na svetový šampionát tejto vekovej kategórie. SZĽH chce v najbližšej dobe obnoviť aj takzvaný olympijský výber, teda výber hráčov do 23 rokov. "Chceme pripraviť pravidelný turnaj, na ktorý by sme vyslali tento tím. Rokujeme s viacerými reprezentáciami, ktoré majú záujem poskladať tímy mladých hráčov," prezradil Valíček.

Na kongrese IIHF rezonovala aj téma budúceho šéfa svetového hokeja. Funkčné obdobie prezidenta IIHF Reného Fasela sa skončí síce až o dva roky, no už počas budúcoročného šampionátu budú mená jeho možných nástupcov veľmi diskutovanou témou. "Oficiálne zatiaľ nikto kandidatúru nepotvrdil, ale v rámci neformálnych stretnutí sa spomínajú štyria alebo piati možní adepti na tento post," vyjadril sa Valíček s tým, že SZĽH neuvažuje o tom, že by o miesto šéfa svetového hokeja mal zabojovať niekto zo slovenského hokeja.

Počas kongresu dostal Fasel mandát od federácií, aby s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) a NHL rokoval o rôznych alternatívach olympijského hokejového turnaja. Jednou z nich je, že by sa na ZOH 2022 v Pekingu hralo rovnako ako v Pjongčangu bez hráčov z NHL. "Prebehli pracovné stretnutia k formátu olympijského turnaja. Nám hrozí, že sa nedostaneme medzi osmičku priamo nasadených tímov. O tých rozhodne rebríček IIHF práve po majstrovstvách sveta 2019 na Slovensku," vysvetlil Valíček. Na domácom šampionáte bude dôležitý každý bod aj preto, že tímy na 9. až 11. mieste budú mať právo na usporiadanie jedného z troch turnajov olympijskej kvalifikácie, ktorá sa uskutoční na jeseň 2021.