Boj exmilencov Rolins a Rytmusa: Kto štve rapera proti Dare?!

Prečo stále bojujú? Kamarátsky vzťah popovej divy Dary Rolins a rapera Patrika „Rytmusa“ Vrbovského po ich marcovom rozchode zostal na bode mrazu.

Slávna dvojica sa síce na instagrame dušovala, že sa rozcházajú v tom najlepšom a zostanú priateľmi, no zdá sa, že to boli iba reči! Dôkazom sú najmä provokatívne Rytmusove počiny na sociálnych sieťach, ktorými chcel dať zrejme poslednú bodku za ich vzťahom. Najnovšie však raper odstránil z obehu aj zamilovanú skladbu 8. október, ktorú venoval práve Dare.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rolins síce spočiatku rozpad sedemročného vzťahu s Rytmusom príliš verejne komentovať nechcela, avšak to, čo robí jej bývalý, odkedy ich romanca ľahla popolom, speváčke akoby rozviazalo jazyk. Tentoraz ide o skladbu 8. október, ktorú raper pred šiestimi rokmi venoval samotnej Dare. „Večera s ňou v Prahe v Kogu, sedíme tam v našom rohu, držím jej ruku a som šťastný, za 8. október ďakujem Pánu Bohu,“ znie text Vrboského piesne.

Dnes ju však - rovnako ako videoklip k nej nakrúcaný v pražských uliciach, kde sa ich láska s Darou zrodila, na Rytmusovom youtube kanáli veru nenájdete. Vyzerá to teda tak, že ju muzikant nadobro stiahol z obehu.

Čo na tento jeho šokujúci krok hovorí samotná Rolins? „To mi ani nehovorte, to mi úplne ničí ilúzie, ktoré mi zostali. Nechcem o tom ani počuť, ani vedieť, lebo mi to príde, sorry, trápne a smutné,“ vyjadrila sa pre Nový Čas na adresu svojho ex speváčka.

Začalo sa to fotkami

Sladké slová o tom, ako sa Dara a Rytmus rozchádzajú len v tom najlepšom, sa veľmi rýchlo zmenili na tvrdú realitu. Tá vyústila až do toho, že dnes už na raperovom profile na instagrame nenájdete Darinu fotografiu. Tie muzikant odstránil už pred nejakým časom, teraz prišla na rad aj zaľúbená pesnička.

Je azda za týmito počinmi Rytmusova nová frajerka, moderátorka Jasmina Alagič? „To je Paťova minulosť, ktorá sa ma netýka. Takže mne nemá čo vadiť. Moje šťastie spočíva v tom, že som zameraná na prítomnosť a budúcnosť," povedala kráska. Nový Čas kontaktoval aj Rytmusa, no ten na otázky nereagoval.

Vyzerá to však tak, že Dara a Rytmus si pomaly, ale isto neprídu na meno. „Nie je dôvod na to, aby sme si volali, tak ako on nezaujíma mňa, ja nezaujímam jeho,“ dodala speváčka.