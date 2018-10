Dúbravka ostro kritizuje svojich spoluhráčov: S týmto nie je spokojný

Martin Dúbravka je nespokojný s doterajšími výsledkami svojho klubu v novej sezóne najvyššej anglickej futbalovej súťaže. Slovenský brankár v službách Newcastle United vyzýva na interné stretnutie hráčov.

Tam sa má otvorene diskutovať o tom, prečo klub zo St. James Parku získal v úvodných siedmich zápasoch sezóny len chudobné dva body. Dúbravka si myslí, že väčšia súdržnosť hráčov môže pomôcť v zlepšení výkonnosti a výsledkov.

"Musíme nájsť sami seba a povedať si úprimne, prečo nám to nejde. Také stretnutia hráčov niekedy pomôžu," cituje Dúbravku Newcastle Chronicle a zároveň web goal.com. Slovenskému brankárovi sa nepáčilo, ako reagovali niektorí jeho spoluhráči po nedávnej domácej prehre s Leicesterom (0:2), najmä po góloch súpera. Priznal, že bol z toho sklamaný. "Musíme sa k tomu postaviť inak. Nikto nie je nadšený, keď sa inkasuje gól, ale naša povinnosť je niečo zmeniť, ak sa tak stane. Naše sebavedomie je po tejto prehre nízke, preto si musíme sadnúť a vytýčiť si nový smer, akým chceme ďalej ísť. Musíme to však urobiť všetci do jedného," burcuje Dúbravka.

"Magpies" v doterajšom priebehu sezóny Premier League 2018/2019 získali iba dva body za remízy s Cardiff City a Crystal Palace. Až štyri z piatich zápasov prehrali zverenci Rafaela Beníteza v domácom prostredí a v tabuľke im patrí zostupová 18. priečka. Najbližšie sa Newcastle predstaví v sobotu 6. októbra na trávniku Manchestru United.