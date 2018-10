Boháčka Varholíková po prepustení na slobodu: Z basy na sociálne siete?

Túži byť v spojení so svetom! Boháčka Eva Varholíková strávila za mrežami budapeštianskej väznice šesť rokov. Po jej augustovom prepustení na slobodu si postupne navyká na bežný život, ku ktorému patria aj sociálne siete.

Členka košického klanu exprivatizérov si už mala obnoviť svoje konto na instagrame, na ktorý ľudia zvyknú vešať fotografie zo svojho súkromia. Varholíková je však opatrná a pre zvedavcov si mala prichystať nepríjemné prekvapenie! Varholíková sa každým dňom dostáva do bežného života, o ktorý sa v minulosti sama pripravila svojou bezohľadnou a najmä tragickou jazdou pod vplyvom alkoholu.

Oslobodená Eva však chce byť moderná, a tak nečudo, že jednou z prvých vecí po návrate do reality mal byť i jej vstup do virtuálneho sveta. Plavovláska, ktorá svoj čas delí najmä medzi svoje milované dcéry Alexandru (18) a Ellu (10), si totiž podľa všetkého našla chvíľu aj pre sociálnu sieť instagram, na ktorej si mala obnoviť svoje konto.

„Smejem sa tu do telefónu a Ellka sa ma pýta: ,Mamka, čo ti je?´“ objavil sa takýto komentár pod fotografiu s darčekovým poukazom. Profil s menom eva_varholik, ktorý v minulosti napodobňovali viacerí čudáci a vydávali sa za boháčku, je však súkromný a pre nepozvaných aj zam­knutý. Je tam však zmienka o webovej stránke na reštauráciu, ktorú prevádzkuje Evina švagriná.

To znamená, že by mal byť pravý, ale zároveň i to, že členka košického klanu sa o svoje zážitky či zábery nemieni deliť s verejnosťou. „Moja klientka sa chce starať o svoju rodinu, konkrétne o deti,“ prezradil v minulosti Evin obhajca. Nie je vylúčené, že aj tu treba hľadať koreň Varholíkovej potenciálneho online návratu.

Dcéra Alexandra totiž mohla svoju prepustenú mamu „namotať“ na sociálnu sieť, keďže sama je na nej aktívna a veľakrát tam zdieľala srdcervúce odkazy do basy. „Každý deň sa snažím o to, aby som bola ako ty, každým dňom sme bližšie k sebe,“ napísala pred pár mesiacmi.