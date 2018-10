Milionár Tkáč zachraňuje Devín: Finančný žralok chce zaplatiť mastnú sekeru

Vyseká ho z dlhov? Devínu, ktorý je od roku 2005 pod nútenou správou, svitá na lepšie časy. Finančník a obyvateľ spomínanej mestskej časti Patrik Tkáč prisľúbil samospráve pomoc so splácaním viac ako 10-miliónového dlhu.

Presná suma, ktorou podnikateľ prispeje na splácanie, zatiaľ nie je známa, mohla by jej však pomôcť dostať sa spod nútenej správy. Devín sa dostal do nútenej správy v roku 2005. Jeho celkové záväzky dosahovali koncom roka 2006 závratnú výšku 10,6 milióna eur. Veritelia prisľúbili, že na ich vynulovanie stačí splatenie 6,75 milióna.

Samotná mestská časť však na splatenie dlhu nemá peniaze, preto je odkázaná na pomoc zvonka. Práve tu by mohol pomôcť Patrik Tkáč, známy finančník, ktorý má v Devíne luxusnú vilu. Presná suma, ktorou by finančný žralok mohol prispieť, je stále predmetom rokovaní.

„Verím, že nikto neočakáva, že dnes sám vyplatím dlh Devína vo výške 10 miliónov eur,“ povedal Tkáč. Obe strany potvrdili, že v tejto veci prebiehajú rokovania, konečný návrh dohody ešte nie je známy.

„Bude potrebné hovoriť s veriteľmi o hľadaní kompromisu. Dôležitá bude tiež súčinnosť štátu, ktorý by mal umožniť rozloženie záväzkov Devína do splátok. Dnes sme len na začiatku procesu,“ vysvetlil podnikateľ.

Podľa starostky Devína by pomohlo, ak by Tkáč zaplatil dlh vo výške aspoň 5 miliónov €, záväzok samosprávy by sa tak presunul na finančníka.

„Pri tom preliatí dlhu by však nastali podmienky, v ktorých by sme zo zákona nemuseli mať vyhlásenú nútenú správu. Bol by to záväzok v rámci nového zmluvného vzťahu s novým veriteľom a ten by sme vedeli aj reálne splácať,“ potvrdila starostka Ľubica Kolková.

Podľa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) je splatenie dlhov samosprávy súkromnou osobou skôr výnimočnou vecou.

Takto vznikol Devínu dlh

1997

V roku 1997 sa uskutočnil neúspešný developerský projekt

Vtedajší starosta to chcel zvládnuť svojpomocne, no nebol úspešný

2005

v tomto roku mal Devin dlh už 200 miliónov korún (6,6 milióna €)

v apríli 2005 ministerstvo financií (MF) uvalilo na Devín nútenú správu

2014

V r. 2014 prešla nútená správa Devína z MF na magistrát

2016

Celkový záväzok veriteľom bol ku koncu r. 2016 vo výške 10,6 milióna €

2017

V r. 2017 samospráva dosiahla, že pri splatení 6,75 milióna € bude nútená správa ukončená

2018