Nepríjemné prekvapenie v rodine basketbalovej legendy: Srdce jeho syna si vyžaduje operáciu!

Svoj talent mal ukázať vo vysokoškolskej konkurencii – v tíme slávnej univerzity UCLA.

Syna legendy svetového basketbalu Shaquilla O'Neal (46) čaká operácia a najmenej rok bez milovaného basketbalu! Shareefovi (18) totiž lekári objavili nález na srdci. Všetko sa začalo nevinne. Najtalentovanejší zo Shaqových detí priznal, že sa pri letných tréningoch občas necítil dobre, a tak mu lekári nasadili špeciálny športester. Následná kontrola záznamov a vyšetrenia odhalili problém, ktorý je nutné odstrániť operatívne.

„Pri jednom z rutinných vyšetrení našli lekári problémy súvisiace so srdcom. Vďaka bohu sa ich podarilo nájsť včas a nestalo sa nič horšie. Budem nútený vynechať celú sezónu,“ prezradil syn štvornásobného víťaza NBA, ktorý bol známy tým, že lámal koše všade, kam prišiel.

Sharref so svojimi 206 centimetrami vynikal už v stredoškolskom veku a odborníci mu predpovedali skvelú budúcnosť pod deravými košmi. Táto správa od lekárov ho však stopla v rozlete. Na svojom instagramovom profile, kde má viac ako milión followerov, však vyhlásil, že rozhodne s basketbalom nekončí. „Ľudia sa ma pýtajú, či zvažujem aj možnosť, že by som mal prestať s basketbalom. Rozhodnenie! Je to len malá prekážka na dlhej ceste životom. Po operácii budem chodiť do školy a postupne sa zapájať do tréningu, aby som sa po roku vrátil ešte lepší,“ odkázal Shareef O’Neal.