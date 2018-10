Slovenské futbalistky vyhrali v kvalifikácii na MS: Dominovali sme celý zápas

Slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov zvíťazili jednoznačne 6:0 nad rovesníčkami domáceho Chorvátska v pondelkovom úvodnom vystúpení na turnaji prvej kvalifikačnej fázy o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

Zverenky trénera Jozefa Jelšica na ihrisku v meste Ludbreg dominovali a konto súperiek zaťažili poltuctom gólov. Dvakrát skórovala Andrea Bogorová, raz sa strelecky presadili Laura Bieliková, Laura Žemberyová, striedajúca Victoria Kaláberová a Katarína Niňajová. Mladé Slovenky sú v priebežnej tabuľke na 2. mieste s tromi bodmi o skóre za Angličankami, ktoré v pondelok deklasovali Malťanky 9:0 (4:0).

Futbalistky slovenskej "devätnástky" si v Chorvátsku na turnaji I. fázy kvalifikácie ME 2019 ešte zmerajú sily s vrstovníčkami z Malty (vo štvrtok 4. 10. o 11.00 h, Ludbreg) a napokon aj s tímom Anglicka (v nedeľu 7. 10. o 11.00 h, Nedelišče).



Jozef Jelšic (tréner futbalistiek SR "19"): "Bol to náročný zápas fyzicky aj psychicky, keďže pred príchodom sme veľa nevedeli o súperovi. Zvládli sme ho výborne, dominovali sme od prvej do záverečnej minúty. Cez polčasovú prestávku som dievčatá upozorňoval, aby sme si dávali pozor na kontaktný gól. Strelili sme však my ten tretí a bolo rozhodnuté. Potom sme mali ešte viacero šancí, ktoré sme nepremenili. S dievčatami sme hneď po zápase hovorili, že sme zvládli prvý krok, ale nič sme ešte nedokázali. Už myslíme na duel s Maltou."

Do jarnej druhej fázy kvalifikácie (Elite Round) preniknú prvé dva tímy z každej z dvanástich kvalifikačných skupín prvej fázy eliminácie ako aj dva tímy z tretích miest (s najlepšou bilanciou proti prvému a druhému tímu v skupine). K týmto 26 krajinám sa pridajú Španielky a Francúzky ako priamo kvalifikované do II. fázy kvalifikácie. Tímy sa potom po žrebe predstavia v Elite Round v siedmich štvorčlenných skupinách - ich víťazky postúpia na záverečný turnaj ME 2019. Istotu účasti na finálovom podujatí má organizátor zo Škótska.

Turnaj I. fázy kvalifikácie ME 2019 futbalistiek do 19 rokov v Chorvátsku - pondelkové výsledky:

1. skupina:

NEDELIŠČE

Anglicko "19" - Malta "19" 9:0 (4:0)

LUDBREG

Chorvátsko "19" - Slovensko "19" 0:6 (0:2)

Góly: 18. a 54. Bogorová, 17. L. Bieliková, 65. Žemberyová, 75. Kaláberová, 78. K. Niňajová

Zostava žien SR "19": Rezeková - J. Lukáčová, Lemešová, L. Bieliková, K. Niňajová - Žemberyová, Dianišková (87. L. Droppová), Panáková (78. V. Nagy) - Tipulová (63. Kaláberová), Bogorová (88. Harvilová), Semanová (79. Poláčiková)

Tabuľka 1. skupiny:

1. Anglicko "19" 1 1 0 0 9:0 3

2. Slovensko "19" 1 1 0 0 6:0 3

3. Chorvátsko "19" 1 0 0 1 0:6 0

4. Malta "19" 1 0 0 1 0:9 0

Zostávajúci program stretnutí slovenskej futbalovej reprezentácie žien do 19 rokov na turnaji 1. skupiny v Chorvátsku (1. - 7. októbra 2018) v rámci I. fázy kvalifikácie o postup na ME 2019 tejto vekovej kategórie do Škótska:



Štvrtok 4. októbra o 11.00 h: Malta "19" - Slovensko "19" (Ludbreg)

Nedeľa 7. októbra o 11.00 h: Slovensko "19" - Anglicko "19" (Nedelišče)