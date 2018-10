Vedenie Spartaka po bitke: Rodinní príslušníci sa nesprávali tak, ako sa očakávalo

Vedenie futbalového klubu FC Spartak Trnava vydalo stanovisko k napadnutiu rodinných príslušníkov členov realizačného tímu ŠK Slovan Bratislava fanúšikmi.

Incident sa udial v sobotňajšom zápase 10. kola Fortuna ligy Trnava - Slovan na Štadióne Antona Malatinského.

"V prvom rade tvrdo odsudzujeme napadnutie tejto skupinky fanúšikmi na štadióne. Takéto prípady majú u nás nulovú toleranciu a sú neakceptovateľné. Tobôž, ak sú páchané na ženách. Toto považujeme za absurdné a nepredstaviteľné."

Vedenie vo vyjadrení okrem ospravedlnenia obhajovalo postup svojich zamestnancov. ,,Okrem toho, že klub a SBS urobili maximum na zadržanie fanúšikov, čo sa aj podarilo, jeho zástupcovia sa ihneď po zápase osobne ospravedlnili poškodeným."

Klub sa však následne oprel do správania samotných rodinných príslušníkov funkcionárov Slovana a ich povzbudzovania. Sedeli totiž v sektore, kde boli obklopení domácimi fanúšikmi. A práve tam vznikol problém, ktorého príčinou mali byť provokácie fanúšikov belasých. ,,S klubovými symbolmi, so šálmi v ruke, provokáciami a neustálymi hádkami smerom k ľuďom okolo seba, s vyvrcholením incidentu krátko po vedúcom góle v závere prvého polčasu. Áno, každý má právo na radosť a podporu svojho tímu. Ale v medziach noriem."

Podľa Spartaku Trnava tak samotný Slovan mohol zabrániť bitke, pri ktorej viacerí ľudia utrpeli zranenia. ,,Na každom zápase v spomínanom sektore sedávajú rodinní príslušníci súpera a doteraz ešte nikdy k podobnej situácii neprišlo. Aj toto svedčí o tom, že v sobotu to nebolo všetko v poriadku ani zo strany fanúšikov - rodinných príslušníkov Slovana. Určite sa nesprávali tak, ako by sa to očakávalo."