Trápenie slovenskej reprezentácie: To nemáme jazdcov, čo by aspoň došli do cieľa?

Odborníci sa zhodujú. Za Petrom Saganom je obrovská výkonnostná priepasť. Realita slovenskej cyklistiky sa naplno prejavila na MS počas nedeľňajších pretekov s hromadným štartom mužov.

Nemáme vrchárov ani schopných „robotníkov“, ktorí by dokázali Saganovi pomôcť v momentoch, keď ide o všetko. „Bol to ťažký a dlhý kopec, ale niektoré veci sa dali zvládnuť. Na druhej strane chalani robili všetko v príprave dobre a nemôžem im vyčítať nič. Ale výkonnosť je slabá a treba sa zamyslieť,“ neskrýval sklamanie reprezentačný tréner Ján Valach (45). Na jeho slová nadviazali aj Saganov prvý tréner Peter Zánický (45) a bývalý pretekár Peter Velits (33), ktorí reagujú aj na domienky fanúšikov, že Slováci išli do Innsbrucku iba na výlet.

„Trať bola najťažšia za posledných 40 rokov. Sám som si ju prešiel a musím povedať, že ten prívlastok pekelná je naozaj pravdivý. Pre našich jazdcov to bol obrovský problém. Keď sa na to pozrieme komplexne, tak do cieľa prišla iba jedna tretina všetkých štartujúcich pretekárov. Na Slovensku jednoducho nemáme schopného vrchára, to ma veľmi mrzí. Peter nebol tento rok favoritom, motyka nevystrelila. Je mi trochu ľúto, že dúhový dres v podstate iba odovzdal. Netreba z toho však robiť vedu. Všetci dobre vieme, že za Peťom je obrovská výkonnostná priepasť. To, že do cieľa nedorazil nikto z našich, ma neprekvapuje. Taká je realita slovenskej cyklistiky,“ povedal pre Nový Čas Zánický.

„Pred MS bolo veľa otáznikov. Sagan mal veľké problémy, ale snažil sa. Zistil však, že to nemá zmysel, a tak to zabalil. Nemyslím si, že by on alebo niekto z jeho spolujazdcov sa snažil niečo odfláknuť. Level ostatných Slovákov nie je najlepší. Za Peťom je obrovská priepasť. To však nie je nič nové. Sám neviem, ako by sa táto situácia mala riešiť. Od telky sa človeku ľahko hodnotí a kritizuje. Realita je však taká, aká je,“ zhodnotil pre Nový Čas Velits.