Absolútna dominancia: Americké basketbalistky majú tretí titul v rade!

Americké basketbalistky sa cez víkend dočkali jubilejného 10. titulu majsteriek sveta. Svetovým šampionátom na španielskom ostrove Tenerife prešli bez zaváhania.

V nedeľňajšom finálovom stretnutí nedali šancu hráčkam Austrálie, ktoré zdolali po jednoznačnom priebehu 73:56. Už po prvom polčase viedli zámorské hráčky 35:27. Ani v ďalšom priebehu neumožnili súperkám pomýšľať na obrat, keď dosiahli prvých deväť bodov v tretej štvrtine. "Zdolať USA znamená hrať veľmi dobre v obrane a doskočiť čo najviac lôpt," uviedla trénerka Austrálčaniek Sandy Brondellová a dodala: "Ubránili sme mnoho striel, no ony mali príliš veľa strelkýň."

Dôležitú rolu hrala v zámorskom tíme dvojica hráčok - Sue Birdová a Diana Taurasiová. Obe sa významnou mierou podieľali na sérii troch titulov, ktorá začala triumfom pred ôsmimi rokmi na MS v Českej republike. Pred štyrmi rokmi nenašli premožiteľky na záverečnom turnaji v Turecku. "Znamená to pre mňa veľa. Pred finálovým stretnutím som tvrdila, že to nebude pre nás jednoduchý zápas," uviedla Birdová a dodala: "Nikdy to nie je také ľahké ako ukazuje konečné skóre. Vždy musíme potvrdiť svoju kvalitu v správnom momente. Nastaviť formu tak, aby dosiahla vrchol na šampionáte. A je vždy veľmi uspokojujúce, ak zavŕšime turnaj ziskom titulu."

Tridsaťsedemročná Birdová je najdekorovanejšou basketbalistkou v histórii MS. Vo svojej zbierke má štyri zlaté a jednu bronzovú medailu. Americká reprezentácia momentálne ťahá sériu 22 víťazných stretnutí na svetových šampionátoch. Naposledy prehrali v semifinále MS v roku 2006, keď nestačili na hráčky Ruska. V tom roku získali Austrálčanky svoj zatiaľ jediný svetový titul. Zaujímavosťou je, že trénerka USA Dawn Staleyová ako prvá v histórii uspela na MS ako hráčka, asistentka a aj ako hlavná kormidelníčka.

Konečné poradie MS 2018: 1. USA, 2. Austrália, 3. Španielsko, 4. Belgicko, 5. Francúzsko, 6. Čína, 7. Kanada, 8. Nigéria, 9. Japonsko, 10. Turecko, 11. Grécko, 12. Senegal, 13. Lotyšsko, 14. Južná Kórea, 15. Argentína, 16. Portoriko

Historický prehľad medailistiek od roku 1990:

1990 (Malajzia) 1. USA, 2. Juhoslávia, 3. Kuba

1994 (Austrália) 1. Brazília, 2. Čína, 3. USA

1998 (Nemecko) 1. USA, 2. Rusko, 3. Austrália

2002 (Čína) 1. USA, 2. Rusko, 3. Austrália

2006 (Brazília) 1. Austrália, 2. Rusko, 3. USA

2010 (Česká republika) 1. USA, 2. Česká republika, 3. Španielsko

2014 (Turecko) 1. USA, 2. Španielsko, 3. Austrália

2018 (Španielsko) 1. USA, 2. Austrália, 3. Španielsko