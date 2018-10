Choroba, o ktorej ani nevedeli, ju pripravila o dcérku († 2): Zdrvená matka varuje všetkých rodičov

Zdrvená matka prehovorila o najhoršej nočnej more. Teraz varuje rodičov, aby odhalili zákernú chorobu, ktorou môže trpieť aj ich dieťa, kým nebude neskoro.

Sierra Greenlee prišla o to najcennejšie, čo v živote mala. Jej dvojročná dcérka Arya nečakane zomrela pred jej očami. Ani snaha lekárov už nedokázala pomôcť dievčatku, ktoré prestalo dýchať. Po smrti, držala Sierra bezduché telíčko svojej dcérky a nedokázala uveriť, čo sa stalo.

V marci tohto roka išla Sierra vyzdvihnúť dcérku, ktorá strávila týždeň s otcom. Usadila ju do detskej sedačky a vyrazili na cestu domov. Arya okamžite zaspala a jej mama to pripisovala tomu, že sa celý deň hrala. "Bol to deň ako každý iný. Odišla som z práce a vyzdvihla ju," povedala mamička z Kansansasu pre The Sun.

"Bola som nadšená, že je po týždni opäť so mnou. Mala som naplánované poobedie plné hier," spomína. V aute s nimi išla ešte opatrovateľka, Sierra s ňou žartovala, že Arya spí ako zarezaná a či "vôbec ešte dýcha". Položila jej preto ruku na hrudník a zistila, že dievčatku sa nehýbe hruď. "V ten moment som sa úplne vydesila. Vedela som, že ju musím zachrániť a zavolala som sanitku. Bola som šialene vystrašená."

Sanitka odviezla Aryu do nemocnice a po celý čas sa ju snažili oživiť. "V nemocnici sme boli hodinu. Zúfalo sa snažili priviesť moje dievčatko späť. Zavolala som rodičom aj jej otcovi. Potom som sa prechádzala, plakala a modlila sa,"dodala. Napriek všetkému sa dievčatko nepodarilo zachrániť.

Sierra držala bezduché telíčko svojej dcéry a nemohla uveriť slovám lekárov, ktoré zrútili jej svet. "Chytila som ju do náručia, hladkala jej vlasy a spievala obľúbenú pesničku. Dovolili mi to."

Lekári spravili posmrtné vyšetrenia a zistili, že Arya trpela cukrovkou prvého typu a nikto o tom nevedel. Hladina cukru v jej krvi bola päťnásobne vyššia ako mala byť. "Hladina cukru by nemala byť viac ako sto a moja dcérka mala päťnásobok. Pri hladine 330-400 upadá telo do kómy. Aj Arya upadla do kómy a jej malé telíčko nebolo schopné s tým bojovať. Nemala nijaké príznaky a dokonca ani nikto z rodiny nemá cukrovku," uzavrela nešťastná matka.