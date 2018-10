Českej youtuberke spálili telo vo vychytenej reštaurácii: K slávnemu kuchárovi chodia aj Beckhamovci!

Strach a panika! Aj tak vyzerala nepodarená šou v podniku známeho kuchára prezývaného Salt Bae (35).

Medzi 4 zranenými sa nachádza aj známa česká blogerka Týnuš Třešničková (22) s priateľom, ona je vo vážnom stave. Nusret Gökçe (35) známy ako Salt Bae je svetoznámy kuchár a vlastník najznámejšej siete steakových reštaurácií Nusr-Et. Spôsobom, akým varí a pripravuje jedlo, sa preslávil na celom svete. Do jeho reštaurácií chodia jesť celebrity - modelky, herci, speváci, dokonca aj politici. Reštaurácie má v tureckej Ankare, Istanbule, Abú Zabí, Katare i v Miami či v New Yorku. V reštaurácii v Istanbule sa vo štvrtok odohrala obrovská dráma!

Jeden z čašníkov počas šou pri bare nalial na stôl do ohňa olej. Takéto šou sú pre podnik typické. No tentoraz sa im vymkla spod kontroly! Trik sa nepodaril a oheň sa rozšíril medzi hostí. Keď sa zamestnanci snažili oheň uhasiť, ešte viac ho rozdúchali.

Česká blogerka na mieste

Len čo sa oheň začal šíriť, na mieste nastala panika - ľudia kričali a utekali. Najhoršie na tom boli tí, ktorí sedeli hneď pri mieste požiaru. Podľa informácií sú zranení štyria turisti - Grék Alexandros Severis, ktorý je v Istanbule na medových týždňoch, Ománčan Mahommed Khamis Salim a dvaja českí turisti. Identifikovali ich ako mladý pár, ktorý tvorí česká módna blogerka známa ako Týnuš Třešničková (22) a jej priateľ Viktor Hajíček. Do Istanbulu si prišli užiť teplo, no nečakali, že sa to takto skončí.

Výbuch hneď pri jej tvári!

Týne explodovala pri hlave horľavina a podľa svedkov sa jej mali zapáliť šaty. Navzájom sa s priateľom hasili. On utrpel popáleniny na 15 % tela. „Mám popáleniny, ale moja priateľka je v omnoho horšom stave. Bola to nočná mora, ktorá sa stále deje," vyjadril sa zničený Čech. Týnuš má mať popáleniny na 35 % tela - najviac na tvári, oblasti krku, hornej časti tela a rukách. Druhý stupeň popálenín so silným zásahom do štruktúry kože spôsobil, že v nemocnici musí zostať minimálne do 1. októbra, keď sa stanoví ďalší postup. Nemocnicu už opakovane navštívil český konzul a dohliada, aby bolo o oboch dôkladne postarané.

Nusret Gökçe

K slávnemu kuchárovi radi chodia aj Beckhamovci. Zdroj: instagram

narodený 1983

turecko-kurdský kuchár

prezývka Salt Bae

vlastník siete reštaurácií Nusr-Et

preslávilo ho video, na ktorom solí mäso tak, že sol mu padá na predlaktie a potom na mäso

do jeho reštaurácií chodia samé celebrity

Týnuš Třešničková

Češka Týnuš je známa módna blogerka. Zdroj: instagram

meno Kristýna Třešňáková

narodená 8. 10. 1995

česká módna blogerka

tisícky sledovateľov

v roku 2016 sa na internete objavili jej nahé fotky

mala komplex z malých pŕs - dala si spraviť väčšie umelé