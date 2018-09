Brutálna nehoda: Poliaci sa na Orave pretekali na luxusných autách, spôsobili smrť nevinného Slováka!

Zahrávali sa s ľudskými životmi, doplatil na to nevinný vodič Štefan († 57), otec jedného syna.

Polícia v nedeľu popoludní na sociálnej sieti informovala o smrteľnej nehode. ,,Dnes na obed sa v okrese Dolný Kubín pretekali Poliaci na luxusných vozidlách Porsche, Ferrari a Mercedes. Vo vysokej rýchlosti a cez plnú čiaru na ceste neďaleko Dolného Kubína nezvládli predbiehací manéver. Vodič Mercedesu sa stihol zaradiť, vodič Ferrari pribrzdil, na čo do neho vzápätí narazil vodič Porsche, ktorý sa čelne zrazil so slovenským vodičom Škody Fabie,“ informujú muži zákona. Zrážka mala tragické následky. ,,Otec, ktorý cestoval so svojou rodinou, zahynul. Polícia bude postupovať nekompromisne," doplnili policajti s tým, že o postupe v prípade budú informovať.

Podľa informácií, ktoré získal Čas.sk, obeťou nehody je Štefan († 57) z obce neďaleko Dolného Kubína. ,,Je to strašné. Pred chvíľou sme sa to dozvedeli. Števko bol dlhé roky ženatý, s manželkou vychovali jedného syna, už je dospelý."

Pozor, video nie je vhodné pre citlivé povahy.