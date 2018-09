Masívny príval migrantov z Turecka: Aké problémy sužujú najmä túto európsku krajinu?

Z Turecka tento rok prichádza do Európskej únie výrazne viac migrantov ako vlani.

Informoval o tom nemecký nedeľník Welt am Sonntag s odvolaním na internú správu Európskej komisie. Od januára do polovice septembra ich bolo 38.687, medziročne o 43 percent viac. Väčšina, presnejšie 36.423 ľudí, utiekla z Turecka do Grécka, zhruba tretina z tohto počtu tak urobila po súši.

Medzi ďalšími prijímacími krajinami figurujú Taliansko (1965 ľudí), Bulharsko (239 ľudí) a Cyprus (71 ľudí). Asi 4500 ľudí, teda 45 percent tých, ktorí sa do EÚ dostali cez pevninu, je podľa správy tureckej národnosti, uvádza agentúra DPA. Európska únia sa v roku 2016 s Tureckom dohodla, že Ankara bude svoju hranicu pozorne strážiť výmenou za tri miliardy eur, ktoré dostala na podporu utečencov zdržujúcich sa na tureckom území.

Kvôli vysokému počtu migrantov z Turecka sú podľa správy EK preplnená prijímacie centrá na gréckych ostrovoch. V polovici septembra tam podľa správy žilo 20.258 migrantov, pritom kapacita je len 9500 miest. Chýbajú lekári, tlmočníci a tiež stany pre obdobie, kedy sa tam ochladí.