Sagan už nevydržal počúvať nespokojných fanúšikov: Toto im odkázal o svojej hmotnosti!

V dobrej nálade prišiel trojnásobný cyklistický majster sveta Peter Sagan (28) na tlačovku pred dnešným štartom na majstrovstvách sveta v rakúskom Innsbrucku.

Do centrály tímu BORA-hansgrohe v neďalekom Niederndorfe dorazil s úsmevom na tvári. Ten mu nezmizol ani pri nepríjemných otázkach o prípadnom štvrtom titule z prestížneho šampionátu. Reagoval aj na narážky fanúšikov, ktorí mu vyčítajú jeho hmotnosť.

Ako vidíte svoje šance na štvrtý titul?

- Profil je dosť náročný, postavený skôr pre vrchárov. Fyzicky, alebo skôr matematicky, mi to s mojou hmotnosťou príliš nevychádza. Do tých kopcov sa pôjde naozaj ťažko. Ale nič nie je nemožné. Ak mi všetky hviezdy a kométy pošlú svoju energiu, tak by som mohol prekvapiť. Chcelo by to nejaký zázrak. Uvidíme, som tu, budem bojovať.

Fanúšikovia si myslia, že keby ste boli ľahší, mali by ste väčšie šance. Podarilo sa vám pred MS schudnúť?

- Áno, počas Vuelty som zhodil pár kíl. Nebolo to však nič drastické, kilo sem, kilo tam. Určite nebudem chudnúť 10 a viac kíl. Ja predsa nemám žiadny tuk. Bol by to z mojej strany zbytočný risk.

Motto vášho tímu na plagátoch pred MS znie, že tri tituly sú krásne a ani ten štvrtý nie je nereálny.

- Ja by som im na to odpovedal, že vždy je tu aj ďalší rok.

Aký je to pre vás pocit bojovať za Slovensko?

- Na tieto majstrovstvá sveta som prišiel hlavne kvôli tomu, že ako trojnásobný šampión tu mám určité povinnosti. Na druhej strane je super, že tohtoročný sveťák je veľmi blízko Slovenska, takže očakávam veľa ľudí. To je pre mňa obrovská motivácia. Bojovať za Slovensko je pre mňa česť.

Veľa slovenských fanúšikov si myslí, že organizátori tento rok postavili trať zámerne proti vám, aby ukončili vašu nadvládu...

- Nemyslím si, že by to niekto spravil zákerne kvôli mne. Myslím si, že MS sú dlhodobo naplánované. Veď predsa sa rok dopredu vedelo, čo nás teraz čaká. Môžno som ten dúhový dres mal na sebe naozaj príliš dlho. Prežil som s ním tri krásne roky, tak bude možno pekné, aby si ho teraz jeden rok užil niekto iný, kým si ho vezmem potom späť.

Videli ste už profil trate na budúci rok?

- Zatiaľ nie. Budúca sezóna bude dlhá. Je zbytočné sa teraz tým zaoberať.

Čo ste robili pred príchodom do Rakúska?

- Bol som doma v Monaku a oddychoval som.